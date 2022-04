Forrester: Helsinki, Stockholm en Kopenhagen zijn de drie belangrijkste steden voor het werven van hoogopgeleid talent in Europa

In een nieuw rapport, ' Navigating The Leading Skill Clusters Across Europe ' , rangschikt Forrester 50 steden om tech- en bedrijfsleiders te helpen bepalen waar ze de vaardigheden kunnen vinden die nodig zijn voor de toekomst. De focus op inspanningen voor digitale transformatie, een vergrijzende bevolking, toenemende automatisering en aanhoudende pandemiegerelateerde verstoringen hebben geleid tot een vaardigheidskloof in Europa. Om duurzame groei te stimuleren en zich voor te bereiden op de toekomst van werk, hebben Europese bedrijven vaardigheden nodig, waaronder digitale en technologische bekwaamheid, kritisch denken en veerkracht.

De belangrijkste bevindingen zijn onder meer:

Europa's heterogene vaardighedenlandschap wordt geleid door het noorden en westen. Topsteden als Helsinki en Berlijn bieden een hoogopgeleid en divers personeelsbestand met bovengemiddelde taalvaardigheden en een bedrijfsvriendelijk regelgevend kader.





Regelgevende hindernissen na de Brexit zorgen ervoor dat steden in het VK niet worden gerangschikt als een toonaangevend vaardighedencluster in Europa. Na de Brexit is de roulatie van werknemers in het VK beperkt, waardoor Londen, Manchester en Birmingham op de ranglijst dalen.





Weten waar Europa's toptalent zich bevindt, helpt bedrijven zich voor te bereiden op hybride werk en "anywhere work". Forrester verwacht dat 30-40% van de werknemers zal werken in "anywhere work" . Bedrijfsleiders hebben daarom werknemers nodig die over de vaardigheden beschikken die nodig zijn om te slagen in hybride werkomgevingen.





Werknemers moeten worden aangenomen op basis van hun vermogen en verlangen om te leren. Werkgevers zouden moeten overwegen om werknemers in dienst te nemen op basis van hun potentieel in plaats van alleen bestaande vaardigheden. De topcompetentieclusters bieden de hoogste basis aan gemotiveerde medewerkers.

"De focus op groene en digitale revolutie in combinatie met de sociaal-economische veranderingen hebben geleid tot een merkbare vaardigheidskloof in Europa, die de groei van bedrijven kan belemmeren", aldus Dan Bieler, hoofdanalist bij Forrester. "Om zich voor te bereiden op de toekomst van werk, moeten Europese bedrijven talent aannemen dat kundig is in zowel technische als sociale vaardigheden. De Scandinavische regio barst van precies dit soort talent. Door talent te rekruteren uit opkomende centra zoals Scandinavië, kunnen Europese bedrijven hun inspanningen op het gebied van digitale transformatie versnellen en de bedrijfsgroei op de lange termijn stimuleren."

Bronnen

Registreer voor het gratis vaardigheidscluster-webinar " Where And How To Find The Right Tech Talent "

Over Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) is een van meest invloedrijke onderzoeks- en adviesbedrijven ter wereld. Forrester werkt samen met bedrijfsleiders op het gebied van technologie, marketing, customer experience, product en sales om klantobsessie te gebruiken om ddaarmee groei te versnellen. Via Forresters eigen onderzoek, advies en evenementen krijgen leiders van over de hele wereld de inspiratie om daadkrachtig te zijn op het werk, om door veranderingen heen te navigeren en hun klanten centraal te stellen in hun leiderschap, strategie en operaties. Forrester's unieke inzichten zijn gebaseerd op jaarlijkse onderzoeken onder meer dan 700.000 consumenten, bedrijfsleiders en technologieleiders over de hele wereld; rigoureuze en objectieve onderzoeksmethodes, inclusief Forrester Wave™-evaluaties; meer dan 70 miljoen realtime feedbackstemmen; en de gedeelde kennis van Forrester klanten. Kijk voor meer informatie op Forrester.com.

Contactpersoon:

Michael Burner

[email protected]

+44 20 7323 7608

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1795647/EU_Skill_Cluster_map_DF_32444_4_Infographic.jpg

SOURCE Forrester