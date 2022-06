Forrester introduceert nieuwe Forrester Decisions-service voor leiders op het gebied van digitale bedrijfsvoering en strategie in Europa

De service richt zich op de meest urgente prioriteiten van digitale leiders om een sterkere klantenervaring te bieden en daarmee klantbehoud en -loyaliteit te stimuleren

LONDEN, 22 juni 2022 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) heeft vandaag Forrester Decisions for Digital Business & Strategy aangekondigd, een nieuwe onderzoeksdienst die is ontworpen om digitale leiders in verschillende sectoren, waaronder het bankwezen, verzekeringen en de detailhandel, te helpen bij het creëren en leveren van bedrijfsbrede digitale strategieën om de acquisitie en winstgevendheid van klanten te vergroten.

De onderzoeksdienst, die is aangekondigd op Forrester's CX EMEA, het onmisbare evenement voor klantervaring (CX), B2C marketing en digitale leiders, zal deze leiders helpen om digitale bedrijfsstrategieën te ontwikkelen, hun overkoepelende digitale ervaringen te verbeteren en producten en diensten te ontwerpen die de algehele CX verbeteren, om uiteindelijk te leiden tot een hogere omzet.

De verwachtingen van consumenten op het gebied van digitale en hybride ervaringen worden in verschillende sectoren steeds groter. Als voorbeeld: in de banksector, volgens Forrester Analytics Consumer Technographics®-gegevens gepresenteerd in The Forrester Digital Experience Review™: EMEA Mobile Banking Apps, tweede kwartaal 2022, 42% van de Franse, 49% van de Italiaanse, 58% van de Spaanse en 56% van de Britse online volwassenen gebruikt nu een mobiele app voor bankieren. Terwijl consumenten digitale kanalen blijven gebruiken, zal Forrester Decisions for Digital Business & Strategy executives, functionele leidinggevende en hun teams helpen bij het plannen en realiseren van hun meest urgente digitale prioriteiten, waaronder:

Hun digitale strategie ontwikkelen.

Hun digitale team uitbreiden.

Gegevens voor klanteninzichten verzamelen en analyseren.

Hun bedrijf in contact brengen met platforms en partners.

Digitale producten en ervaringen ontwerpen en ontwikkelen.

De waarde van digitale producten en ervaringen meten.

Opkomende technologieën inzetten.

"Onze Customer Experience Index (CX Index™) laat zien dat, om meer klanten te winnen en te behouden en de omzetgroei te stimuleren, merken hun eigen digitale kloof moeten overbruggen", aldus Oliwia Berdak, VP en research director van Forrester. "Europese merken in alle sectoren zijn nog steeds niet in staat om emotioneel boeiende digitale ervaringen te creëren. Als de digitale klantervaring goed wordt uitgevoerd, kan dit een bedrijfsonderscheidende factor zijn die de loyaliteit en winstgevendheid onder klanten vergroot. Daarom voegen we Forrester Decisions for Digital Business & Strategy toe aan onze portefeuille, om ervoor te zorgen dat digitale leiders toegang hebben tot het onderzoek, de tools en frameworks die ze nodig hebben om overkoepelende digitale ervaringen te ontwerpen en te leveren die de winstgevendheid stimuleren."

Elke dienst voor Forrester Decisions is ontwikkeld om leidinggevenden en hun teams in staat te stellen om snel, risicoloos beslissingen te nemen en tijd en geld te besparen via:

Gedurfde visie-onderzoek om verschuivingen in de klanten- en marktdynamiek voor te blijven en plannen te maken voor de toekomst.

Hulpmiddelen en kaders voor het overwinnen van prioriteiten en het leveren van strategieën met strategische modellen en kant-en-klare sjablonen.

Praktische begeleiding voor het versnellen van vooruitgang en het reduceren van risico's bij het nemen van beslissingen met een weloverwogen en op maat gemaakte ervaring.

Beschikbaarheid:

Forrester Decisions for Digital Business & Strategy komt in augustus 2022 beschikbaar.

Hulpmiddelen:

Meer informatie over Forrester Decisions for Digital Business & Strategy.

Download de gids, het gebruik van routekaarten om een transformatie van de klantervaring te kickstarten.

Lees de blog op de meest recente inzichten in de digitale ervaring van Forrester.

Bekijk de volledige agenda voor CX EMEA 2022.

Over Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) is een van de meest invloedrijke onderzoeks- en adviesbureaus ter wereld. We helpen leiders op het gebied van technologie, marketing, klantervaring, producten en verkoop om klantobsessie te gebruiken om groei te versnellen. Via Forresters eigen onderzoek, advies en evenementen krijgen leiders van over de hele wereld de inspiratie om daadkrachtig te zijn op het werk, om door veranderingen heen te navigeren en hun klanten centraal te stellen in hun leiderschap, strategie en operaties. Onze unieke inzichten zijn gebaseerd op jaarlijkse onderzoeken onder meer dan 700.000 consumenten, bedrijfsleiders en technologieleiders over de hele wereld; rigoureuze en objectieve onderzoeksmethodes, inclusief Forrester Wave™-evaluaties; meer dan 70 miljoen realtime feedbackstemmen; en de gedeelde kennis van onze klanten. Kijk voor meer informatie op Forrester.com.

Perscontactpersoon:

Hannah Segvich

[email protected]

020 7323 760

SOURCE Forrester