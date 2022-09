Forrester kondigt volledige congresagenda aan voor Technology & Innovation EMEA 2022

De persoonlijke en digitale evenementervaring presenteert het meest recente onderzoek en de meest recente inzichten om de Europese technologische leiders te helpen innovatie te omarmen

LONDEN, 14 september 2022 /PRNewswire/ -- Forrester ( Nasdaq: FORR) kondigde vandaag de volledige agenda voor de conferentie voor Technology & Innovation EMEA 2022 aan, die wordt gehouden in Londen en digitaal op 13-14 oktober 2022. Om concurrerend te blijven in de huidige volatiele bedrijfsomgeving, moeten technologiemanagers voortdurend innoveren en een extreem klantgerichte groeimentaliteit omarmen. Extreem klantgerichte bedrijven rapporteren een omzetgroei die 2,5 keer zo hoog is als die van hun concurrenten.

Op het Technology & Innovation EMEA van dit jaar leren technologieleiders strategieën te ontwikkelen die de groei in het komende decennium vorm geven, doordat ze nog meer klant- en mensgericht zijn. Het evenement heeft ook een aantal keynote sprekers: auteur David Hutchens, die zal bespreken hoe leiders de grenzen kunnen doorbreken en kunnen innoveren door middel van berhalen over leiderschap, en Shell's Head of Citizen Development en DIY Paul Kobylanski, die zal uitleggen hoe low-code en agile de digitale transformatie aanwakkeren.

Het Forum zal ook de Europese ontvangers van Forrester 's Technology Awards eren. De awards zijn een erkenning voor organisaties die met succes technologische strategieën hebben geïmplementeerd die resultaatgestuurd en uiterst klantgericht zijn om de bedrijfsgroei te versnellen.

Opmerkelijke keynotes en sessies zijn onder meer:

Nieuwe technologie: vriend of vijand van duurzaamheid? Het begrijpen van de voor- en nadelen van nieuwe technologieën, zoals automatisering, blockchain, en het Internet of Things, en de invloed ervan op de duurzaamheid.

Het begrijpen van de voor- en nadelen van nieuwe technologieën, zoals automatisering, blockchain, en het Internet of Things, en de invloed ervan op de duurzaamheid. Vakkundigheid en talentbeheer in de Europese Context na de pandemie . Ontdek meer over de trends die in 2023 de basis zullen vormen voor talentmanagementstrategieën om te leren hoe te profiteren van toonaangevende kennisclusters in Europa.

Ontdek meer over de trends die in 2023 de basis zullen vormen voor talentmanagementstrategieën om te leren hoe te profiteren van toonaangevende kennisclusters in Europa. Digitale operationele platforms maken het mogelijk uw strategie op de toekomst af te stemmen . Lees meer over belangrijke strategieën om de vereisten van het digitale tijdperk aan te pakken in een wereld die wordt gedomineerd door digitale platforms.

Lees meer over belangrijke strategieën om de vereisten van het digitale tijdperk aan te pakken in een wereld die wordt gedomineerd door digitale platforms. De toekomst van de mobiliteit. Ontdek hoe de vraag van consumenten naar veiligere en groenere mobiliteitsopties de innovatie zal aanjagen op het gebied van technologieën en bedrijfsmodellen voor persoonlijk vervoer - van elektrische voertuigen tot micro-mobiliteit.

Ontdek hoe de vraag van consumenten naar veiligere en groenere mobiliteitsopties de innovatie zal aanjagen op het gebied van technologieën en bedrijfsmodellen voor persoonlijk vervoer - van elektrische voertuigen tot micro-mobiliteit. De satelliethype gaat om meer dan alleen connectiviteit. Ontdek de realiteit voor uw bedrijf. Ontdek waarom de ruimtetechnologie zich in toenemende mate op de radar van de technologieleiders moet bevinden en de potentiële nieuwe satellietinnovaties die ruimterechnologie bedrijven kan bieden.

Ontdek waarom de ruimtetechnologie zich in toenemende mate op de radar van de technologieleiders moet bevinden en de potentiële nieuwe satellietinnovaties die ruimterechnologie bedrijven kan bieden. Metaverse, Web3, NFT's: wat zijn de gevolgen voor uw technologische strategie? Leer de hype van de werkelijkheid te onderscheiden en de relatie tussen het metaverse, Web3 en NFT's te begrijpen.

"De klanten van nu zijn mondiger en de systemische onzekerheid is nog steeds groot", aldus Pascal Matzke, event host en VP, research director van Forrester. "Als gevolg daarvan staan de technologieleiders onder aanzienlijke druk om zich te blijven aanpassen aan nieuwe bedrijfsmodellen om hun organisaties te helpen te bloeien. Het evenement zal de technologische leiders helpen strategieën te ontwikkelen die innovatie inspireren, voor betere klantervaringen zorgen, en uiteindelijk de bedrijfsresultaten te verbeteren."

Fysieke deelnemers hebben toegang tot begeleide discussies, adviesworkshops en speciale sessies. Ook krijgen ze toegang tot een aantal speciale programma's, waaronder het Women's Leadership Forum, de Executive Leadership Exchange, een exclusief programma dat is gericht op leiders op C-niveau, en een aantal diversiteits- en inclusievergaderingen. Via het evenementplatform hebben digitale bezoekers toegang tot alle conferentiesessies en sponsors.

