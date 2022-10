Forrester prévoit que la croissance des logiciels d'IA sera 50 % plus rapide que la moyenne du marché mondial des logiciels

La cybersécurité est la catégorie de logiciels d'IA qui connaît la croissance la plus rapide ; 72 % des dépenses mondiales en matière d'IA proviendront des États-Unis et de la Chine

CAMBRIDGE, Mass., 4 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) prévoit que les logiciels d'IA connaîtront une croissance 50 % plus rapide que la moyenne du marché mondial des logiciels au cours des deux prochaines années, avec un taux de croissance annuel de 18 %. Les dépenses engagées dans des logiciels d'IA vont doubler, passant de 33 milliards de dollars en 2021 à 64 milliards de dollars en 2025. Cela est dû à l'adoption accélérée de l'IA pendant la pandémie ainsi qu'à l'augmentation du nombre d'entreprises qui proposent des logiciels d'IA.

Selon le rapport Global AI Software Forecast, 2022 de Forrester, la cybersécurité est la catégorie de logiciels d'IA qui connaît la croissance la plus rapide, avec des investissements importants dans la surveillance et la réponse en temps réel afin d'atténuer les menaces croissantes liées à la cybersécurité. Au sein du marché des logiciels d'IA, les logiciels enrichis par l'IA connaîtront un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22 % d'ici 2025 ; les outils de création d'IA, utilisés pour développer des applications d'IA, un TCAC de 18 % ; et les logiciels centrés sur l'IA, qui fonctionnent avec des composants d'IA, atteindront un TCAC de 14 %.

Dans huit pays (États-Unis, Chine, Japon, France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni), la part de l'IA dans les dépenses dédiées aux logiciels passera de 4,3 % en 2021 à 6 % en 2025. Les États-Unis et la Chine seront les principaux investisseurs, représentant à eux deux 72 % des dépenses mondiales en IA. En outre, plus de 80 % des investissements annuels dans l'IA et les technologies blockchain proviendront de ces deux pays.

Points clés par région

Asie-Pacifique : La Chine est l'un des principaux investisseurs dans les logiciels d'IA, et 24 % des dépenses en matière d'IA (soit 9,6 milliards de dollars) devraient provenir de ce pays en 2022. La Chine devrait également dépasser le reste du monde en matière de dépenses dans des logiciels d'IA et consacrer 16,6 milliards de dollars, soit 21 % de ses dépenses en logiciels, à l'IA d'ici 2025. Le Japon devrait dépenser 4,1 milliards de dollars sur le marché des logiciels d'IA en 2022. Ce chiffre est en grande partie dû aux investissements conséquents du pays dans les robots collaboratifs.

Europe : Par rapport à la taille de leurs économies, la France , l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni sont à la traîne derrière les États-Unis et la Chine en ce qui concerne les investissements dans les logiciels d'IA, avec seulement 7,3 milliards de dollars qui devraient être investis dans ce type de logiciel en 2022. L'Allemagne est en tête des dépenses européennes en matière d'IA, avec 2,4 milliards de dollars d'investissement prévu en 2022. Le Royaume-Uni et la France devraient dépenser respectivement 2,3 milliards et 1,4 milliard de dollars en logiciels d'IA en 2022.

États-Unis : Les États-Unis arrivent en première position de l'adoption de l'IA par les entreprises et sont également la première destination pour les investissements privés dans l'IA, avec 23,6 milliards de dollars de financement en 2020. En 2022, 47 % des dépenses dédiées à l'IA proviendront des États-Unis. Les entreprises américaines possèdent le plus grand portefeuille de demandes de brevets d'IA et le plus grand nombre de techniques d'IA brevetées.

« L'IA a un grand potentiel dans des secteurs tels que la cybersécurité, l'optimisation et l'automatisation des processus, la santé et la gestion du capital humain », déclare Michael O'Grady, analyste principal des prévisions chez Forrester. « Cependant, à mesure que l'adoption de l'IA se généralise, les entreprises devront gérer sa complexité, ce qui inclut l'adhésion à des pratiques responsables en matière d'IA, l'entretien du vivier croissant de talents dans ce domaine et l'évolution continue des modèles économiques. »

