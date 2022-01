Forrester's banentoekomst-voorspelling: tegen 2040 zullen in heel Europa 12 miljoen banen verloren gaan door automatisering

Vergrijzing, toegenomen concurrentie en productiviteits-verlies als gevolg van de pandemie versnellen de acceptatie van automatisering in Europa

LONDEN, 18 januari 2022 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) voorspelt dat 34% van de Europese banen in gevaar komt en dat 12 miljoen banen verloren zullen gaan door automatisering in Europa-5 (Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het VK) tegen 2040.

Hoewel de pandemie Europese bedrijven onder druk blijft zetten om meer en sneller te investeren in automatisering, is het niet de enige factor die bijdraagt aan het voorspelde banenverlies. Volgens Forrester's Future of Jobs Forecast, 2020-2040 (Europe-5), lopen werknemers met weinig onderhandelingsmacht het meeste risico op verplaatsing, vooral in landen waar veel werknemers tijdelijke arbeidsovereenkomsten hebben, waaronder nulurencontracten in het VK, die geen gegarandeerde werkuren vereisen, of deeltijdbanen met lage lonen, zoals "mini-jobs" in Duitsland.

Het banenverlies door automatisering zal vervolgens op grotere schaal gevolgen hebben voor Europese werknemers in de groothandel, detailhandel, transport, accommodatie, foodservices en vrijetijdsbesteding en horeca. Groene energie en automatisering zullen tegen 2040 echter 9 miljoen nieuwe banen creëren in Europa-5, met name in schone energie, schone gebouwen en slimme steden.

Belangrijke bevindingen zijn onder meer:

De vergrijzende Europese bevolking is een demografische tijdbom. Tegen 2050 zullen er in Europa-5 30 miljoen minder mensen in de werkende leeftijd wonen dan in 2020. Europese bedrijven moeten automatisering omarmen om de leemten van een vergrijzend personeelsbestand op te vullen.



Tegen 2050 zullen er in Europa-5 30 miljoen minder mensen in de werkende leeftijd wonen dan in 2020. Europese bedrijven moeten automatisering omarmen om de leemten van een vergrijzend personeelsbestand op te vullen. Het verhogen van de productiviteit en het verbeteren van werken op afstand is een topprioriteit. Landen als Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje - waar industrie, bouw en landbouw een groter deel van de economie uitmaken - investeren meer in industriële automatisering om de productiviteit te verhogen.



Landen als Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje - waar industrie, bouw en landbouw een groter deel van de economie uitmaken - investeren meer in industriële automatisering om de productiviteit te verhogen. De strikte definitie van wat een baan is begint af te brokkelen. In plaats van automatisering te beschouwen als een vervanging voor een baan, beginnen Europese organisaties zowel de vaardigheden van mensen als machines te beoordelen bij het uitvoeren van verschillende taken, waaronder het beheren, en bijwerken van HR-systemen of het ontwerpen van trainingsprogramma's. Er zullen banen verloren gaan, maar er zullen ook banen worden gecreëerd en getransformeerd naarmate nieuwe vaardigheden wenselijk worden.



In plaats van automatisering te beschouwen als een vervanging voor een baan, beginnen Europese organisaties zowel de vaardigheden van mensen als machines te beoordelen bij het uitvoeren van verschillende taken, waaronder het beheren, en bijwerken van HR-systemen of het ontwerpen van trainingsprogramma's. Er zullen banen verloren gaan, maar er zullen ook banen worden gecreëerd en getransformeerd naarmate nieuwe vaardigheden wenselijk worden. Gemiddelde arbeidskrachten die eenvoudige, routinematige taken uitvoeren, lopen het grootste risico door automatisering. Banen met routinematig werk vormen 38% van het personeelsbestand in Duitsland, 34% van het personeelsbestand in Frankrijk en 31% van het personeelsbestand in het VK; 49 miljoen banen in Europa-5 worden bedreigd door automatisering. Als gevolg hiervan zullen Europese organisaties investeren in koolstofarme banen en de vaardigheden van werknemers ontwikkelen. Zachte vaardigheden zoals actief leren, veerkracht, stresstolerantie en flexibiliteit - iets waar robots niet bekend om staan - zullen de automatiseringstaken van werknemers aanvullen en aantrekkelijker worden.

"Productiviteitsverlies als gevolg van COVID-19 dwingt bedrijven wereldwijd om handmatige processen te automatiseren en werken op afstand te verbeteren", aldus Michael O'Grady, hoofdprognoseanalist bij Forrester. "De pandemie is echter slechts één factor die de toekomst van werk in Europa in de komende twee decennia zal bepalen. Europese organisaties bevinden zich ook in een bijzonder sterke positie om automatisering te omarmen vanwege de afnemende bevolking in de werkende leeftijd in Europa en het grote aantal routinematige, laag-geschoolde banen die gemakkelijk kunnen worden geautomatiseerd. Automatisering zal vervolgens een integraal onderdeel worden van hoe Europese regeringen en werkgevers naar hun concurrentievermogen kijken en met vergrijzende bevolking omgaan."

