Fortaleza recebe o Summit Capital Upgrade, maior evento de gestão empresarial

Capacitação de dois dias já impactou milhares de empresas e empreendedores de todo o Brasil, que visam a evolução do negócio e profissionalização

SÃO PAULO, 20 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Empresários, gestores e empreendedores de Fortaleza já podem se preparar para o Summit Capital Upgrade, um dos maiores encontros de empreendedorismo do Brasil. O evento acontece entre os dias 3 e 4 de fevereiro e é organizado pelo Grupo PWR especializado em gestão e desenvolvimento de empresas. Os sócios e mentores, Paulo Vitor, Wilson Sá, Raduán Melo e Lásaro do Carmo irão palestrar para cerca de 300 gestores e executivos no Gran Mareiro Hotel, Praia do Futuro (CE).

O encontro, que já impactou mais de seis mil empresas brasileiras em edições realizadas nas cidades de São Paulo, Brasília e Teresina, será dividido em 10 módulos e painéis ao longo de dois dias intensos de programação e aplicação de ferramentas estratégicas de gestão.

O Summit Capital Upgrade é uma iniciativa do grupo empresarial cearense, que busca alcançar empreendedores, fundadores de empresas, empresários ou executivos de empresas de pequeno ou médio portes, gestores de empresas e profissionais liberais.

"O nosso trabalho é ajudar líderes pelo Brasil e pelo mundo, através de estratégias, conceitos e ferramentas para potencializar o resultado dos negócios de diversos segmentos. São mais de seis mil empreendedores impactados de 60 diferentes áreas, com aprovação de 99% dos participantes. Nosso objetivo é transformar o seu negócio em algo realmente rentável, otimizando o tempo, descentralizando as funções e aumentando o faturamento e o resultado da empresa. Temos as estratégias e ferramentas certas para alavancar seu negócio", explica um dos sócios da PWR Gestão, Paulo Vitor Porto, responsável por consultorias, mentorias empresariais, conselhos de administração e projetos de M&A.

Porto explica que, além dos módulos previstos na programação, o evento traz o Momento Power, no qual um dos participantes da plateia é convidado (a) a expor uma demanda real e recebe mentoria ao vivo de Lásaro do Carmo Jr., da PWR Gestão e dos empresários presentes no evento. "É uma oportunidade de aplicar as técnicas aprendidas ao longo do Summit e dialogar com profissionais que são referência em seus mercados de atuação", explica o sócio da PWR Gestão.

Em edições anteriores, a Capital Upgrade já recebeu grandes personalidades como o escritor Caio Carneiro – autores dos best sellers "Seja Foda" e "Enfodere-se!", o ex-lutador Rogério Minotauro, João Kepler sócio da Bossa nova e autor do best seller "Smart Money", Paulo Vieira, Geraldo Rufino, a ex-jogadora de voleibol Fernanda Venturini, e também os empresários, Hélio Betltrão, Fabrício Garcia da Magazine Luiza, Henry Maksoud e o produtor musical Marco Camargo.

"Somos uma empresa que nasceu em Fortaleza e hoje expandimos em território nacional. Começamos aqui e temos orgulho disso. Por isso quero convidar os empresários e gestores a participarem conosco desta imersão que já mudou o rumo do negócio de inúmeras empresas, incrementando o faturamento de muitos empresários a partir de estratégias de sucesso. Estamos com as inscrições abertas e espero contar com a casa cheia, assim como nas edições anteriores que foram realizadas no Ceará", concluiu Porto.

Serviço

Evento: Summit Capital Upgrade

Data: 3 e 4 de fevereiro (sexta-feira e sábado)

Horário: das 9h às 19h

Endereço: Gran Mareiro Hotel- Rua Oswaldo Araújo, 100 - Praia do Futuro, Fortaleza

Link de inscrição: https://grupopwr.com/summit-fortaleza/

Sobre a PWR Gestão

A PWR Gestão é uma das principais consultorias em gestão de negócios do Brasil. Fundada em 2013, a empresa nasceu com o propósito de oferecer um novo modelo de consultoria, baseado na adoção de ferramentas práticas e na implementação de uma gestão de qualidade, focada no desenvolvimento das pessoas e do negócio. Com isso, a consultoria troca o foco do tradicional aconselhamento externo para um acompanhamento direto na execução das estratégias recomendadas. O processo da PWR Gestão prima pelo resultado e é feito em total parceria com o cliente, construindo soluções e analisando cenários em cada etapa do processo. O negócio é liderado por grandes nomes do mercado: Wilson Sá (CEO da PWR e especialista em Gestão, Resultados e Liderança), Paulo Vitor Porto (especialista em Gestão Financeira), Raduán Melo (economista especializado em Estruturação comercial e organizacional), Miguel Dyna (engenheiro, auditor e especialista em Gestão de projetos) e Eduardo Bayma (pós-graduado em controladoria e especialista em Gestão Estratégica). Para saber mais, acesse www.pwrgestao.com.br.

Sobre a Capital Upgrade

A Capital Upgrade chegou ao mercado para impulsionar novos negócios e para auxiliar empresários e empreendedores, a terem mais sucesso e gerarem valor para os seus clientes. Por meio do empreendedorismo, da gestão de qualidade e de cases de sucesso, a empresa apresenta ferramentas práticas e workshops em todo o Brasil. Mais informações estão disponíveis no www.capitalupgrade.com.br

