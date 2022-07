Fortem Technologies é escolhida para proteger a Copa do Mundo da FIFA

A solução de segurança e defesa aeroespaciais da Fortem se integrará ao sistema de comando e controle do Comitê de Operações do Ministério do Interior e Segurança e Proteção do Catar para oferecer o mais alto nível de proteção contra ameaças crescentes de drones.

PLEASANT GROVE, Utah, e DOHA, Catar, 21 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Fortem Technologies, Inc., líder em segurança e defesa aeroespaciais para detecção e combate a drones perigosos, anunciou hoje um passo importante na abordagem da crescente ameaça global de veículos aéreos não tripulados (VANT) mal intencionados. Trabalhando com a parceira de distribuição Smart Communication Systems, a Fortem fornecerá soluções anti-drones para o Comitê de Operações de Segurança e Proteção (COSP) do Ministério do Interior do Catar para os eventos da Copa do Mundo da FIFA, que acontecerão no Catar de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022.

Além de oferecer um nível de segurança aprimorado e sem precedentes para os jogos da Copa do Mundo da FIFA, a Fortem Technologies e a Smart Communication Systems continuarão a fornecer sistemas anti-drones para outros eventos e locais importantes em toda a região.

"A Fortem oferece tecnologias e serviços de primeira linha", disse o engenheiro Capitão Rashid Fahad Alali, diretor de sistemas de segurança do Ministério do Interior do Catar e líder do Programa Anti-Drones no COSP. "Temos o prazer de fazer parceria com a Fortem Technologies como uma fornecedora âncora para melhorar nossa segurança na região de Doha."

O Fortem SkyDome® System é uma solução anti-drones premiada e completa, que detecta, combate e protege contra drones mal intencionados. O SkyDome System classifica as ameaças e as elimina de forma autônoma com seu drone interceptador, o DroneHunter®. No centro do Fortem SkyDome System está o radar TrueView®, um radar compacto, habilitado por IA e operacional em rede desenvolvido para atuar em ambientes urbanos e em locais públicos lotados como arenas esportivas e aeroportos.

"O governo do Catar entende a importância de oferecer segurança abrangente do solo até o ar durante os jogos da Copa do Mundo da FIFA e muito mais", afirmou Timothy Bean, CEO da Fortem Technologies. "Estamos muito satisfeitos em poder fazer parceria com a Smart Communication Systems para oferecer a melhor segurança anti-drones e garantir a proteção dos jogadores, dos torcedores e de todos os envolvidos na organização de um dos eventos mundiais mais assistidos em décadas."

"Após a análise de muitas empresas em todo o mundo, as ofertas da Fortem superaram as de toda a concorrência", disse Walid Chahine, sócio-gerente da Smart Communication Systems, parceira de distribuição da Fortem Technologies. "O mundo está em um ponto em que a segurança aprimorada está se tornando a norma, e estamos determinados a nos manter um passo adiante."

