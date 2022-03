Forto annonce un nouvel investissement de 250 millions de dollars pour accélérer son expansion internationale et élargir son offre de produits

Selon Michael Wax, PDG et cofondateur de Forto, cet investissement plus tôt que prévu fera progresser les plans de la société visant à améliorer son offre aux clients à l'échelle mondiale. « Nous reconnaissons qu'il s'agit d'une période exceptionnellement difficile pour bon nombre de nos clients. Comme nos activités restent bien financées par rapport à notre précédent cycle de 2021, ce nouveau cycle nous permettra simplement d'accélérer l'exécution de notre stratégie existante, en particulier en ce qui concerne notre expansion géographique », a déclaré Michael Wax. « Cela nous permettra d'élargir davantage notre offre aux clients, d'apporter notre support de plateforme technologique aux clients sur de nouveaux marchés et de capitaliser sur de nouvelles opportunités à mesure qu'elles se présentent. »

Le plus récent investissement survient à peine huit mois après l'annonce, en juin 2021, d'un cycle d'investissement de 240 millions de dollars mené par Softbank Vision Fund 2. Le nouveau financement s'appuie sur la situation financière importante de la société, l'investissement total ayant permis de recueillir plus de 600 millions de dollars à ce jour.

Ce nouvel engagement de la part des investisseurs nouveaux et existants représente une validation claire de la vision de la société, de son modèle commercial robuste et de sa stratégie réussie, qui sont tous axés sur la création de meilleures expériences en matière de logistique et de chaîne d'approvisionnement. Forto utilise sa plateforme numérique pour simplifier les interactions, rendre les processus plus fluides et augmenter la visibilité autour de la chaîne d'approvisionnement, ce qui permet aux clients de prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Il s'efforce de rendre la circulation des marchandises dans le monde plus simple et plus sûre, tout en aidant le secteur de la logistique à devenir plus durable.

Disruptive, une société d'investissement technologique de premier plan basée aux États-Unis (Austin, Texas), a expliqué l'opportunité qu'elle voit dans Forto : « Ces dernières années, la circulation mondiale des marchandises a présenté des défis importants et une incertitude dont on parle beaucoup. Ils ont clairement mis en évidence la nécessité d'améliorer la visibilité et le contrôle dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi de recourir aux solutions transformatrices de Forto », a commenté Alex Davis, PDG de Disruptive. « Forto a un fort potentiel pour apporter des changements réels et améliorer les expériences logistiques mondiales pour les clients de tous les secteurs et touchant tous les aspects de l'industrie du transport maritime. »

Forto a une présence mondiale avec des bureaux en Allemagne et en Asie (y compris Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Singapour et Hong Kong). En 2021, la société a étendu sa présence européenne avec des bureaux à Copenhague et Aarhus au Danemark, Madrid en Espagne, Rotterdam aux Pays-Bas. Elle a également ouvert un bureau à Ho Chi Minh-Ville, au Vietnam. En 2022, Forto prévoit d'étendre sa présence à des clients en Pologne, en Belgique, en Suède et en Europe du Sud.

Forto continuera à développer la société, avec l'ajout d'une expertise de pointe dans le secteur de la technologie et de la logistique et l'expansion de l'équipe de direction pour soutenir cette croissance. En plus de la nomination d'experts du secteur de la logistique pour diriger ses efforts d'expansion régionale, Forto a récemment nommé Jochen Freese, ancien directeur commercial et marketing de CEVA Logistics, au poste de vice-président exécutif des achats et du développement commercial.

La société continuera également de faire progresser son travail pour rendre le commerce mondial plus durable. Il vise à faciliter l'action climatique pour les clients, ce qui commence par une visibilité sur les émissions et des informations qui leur permettent de prendre des décisions pertinentes basées sur des données. L'objectif est que les choix durables deviennent la norme.

La transaction reste soumise aux conditions légales de clôture et devrait être finalisée dans les prochaines semaines.

À propos de Forto

Forto a été fondée avec la vision de fournir une chaîne d'approvisionnement numérique hautement transparente, sans friction et durable. Les technologies de la plateforme Forto couvrent l'ensemble du processus, depuis l'offre, la réservation, l'administration des documents, le suivi et la traçabilité jusqu'au traitement et à l'analyse proactifs des exemptions, permettant ainsi à nos clients de bénéficier d'une meilleure visibilité, d'une meilleure compréhension et d'un meilleur contrôle. Des fabricants de premier plan et des marques de e-commerce figurent parmi les 2 500 clients qui utilisent les offres numériques de Forto dans le cadre de leur chaîne d'approvisionnement. Basée à Berlin, en Allemagne, la société compte actuellement plus de 750 employés répartis sur 16 sites en Europe et en Asie, dont des bureaux à Berlin, Copenhague, Hambourg, Ho Chi Minh-Ville, Madrid, Rotterdam, Singapour, Hong Kong et Shanghai. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.forto.com .

Contact :

Alexandra Koehler

Directrice principale des relations publiques

Tél. : +491737540475

E-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1760803/Forto_Logistics_GmbH_and_Co_KG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1533091/Forto_Logo.jpg

SOURCE Forto Logistics GmbH & Co. KG