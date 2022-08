FORTUNE DIVULGA LISTA ANUAL FORTUNE GLOBAL 500

Classificação de 2022 conta com 145 empresas da China, 124 empresas dos EUA e 47 empresas do Japão

NOVA YORK, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A FORTUNE anunciou hoje a lista Fortune Global 500TM de 2022, classificando as maiores empresas do mundo de acordo com o faturamento durante o ano fiscal de 2021. O Walmart conquistou o primeiro lugar pelo nono ano consecutivo e pela 17ª vez desde 1995. A Saudi Aramco (nº 6) retoma seu título de empresa mais lucrativa do mundo, com lucro de 105 bilhões de dólares.

Capa da Fortune Global 500 de 2022.

A China continental (incluindo Hong Kong) tem mais uma vez o maior número de empresas na lista, 136, uma a mais do que no ano passado. Somando Taiwan, o total da Grande China é de 145. Os EUA subiram dois, com 124; em terceiro lugar, o Japão perdeu seis, com um total de 47. Pela primeira vez, a receita agregada das empresas da Fortune Global 500 com sede na Grande China (incluindo Taiwan) ultrapassou a receita das empresas dos EUA na lista, correspondendo a 31% do total.

Observando a classificação de 2022, o editor da lista da FORTUNE, Scott DeCarlo, comentou: "Uma recuperação das piores profundezas da pandemia criou um enorme vento favorável para as maiores empresas do mundo em receita. As vendas e os lucros agregados atingiram níveis recordes no ano fiscal de 2021 para a Fortune Global 500. A Global 500 é o scorecard definitivo para o sucesso dos negócios e as empresas enfrentam outro grande teste navegando em vários ventos contrários econômicos globais em 2022."

As empresas da Fortune Global 500 geraram receitas totalizando 37,8 trilhões de dólares (mais de um terço do PIB mundial), representando um aumento de 19% em relação ao ano passado e marcando a maior taxa de crescimento anual nos 33 anos de história da lista. Os lucros acumulados aumentaram 88% em relação ao ano passado, registrando um recorde de 3,1 trilhões de dólares. As empresas da lista de 2022 empregam 69,6 milhões de pessoas em todo o mundo e estão sediadas em 229 cidades e 33 países e regiões em todo o mundo. O número de mulheres CEOs das empresas da Fortune Global 500 aumentou para 24 este ano, de 23 no ano passado.

LISTA DAS DEZ MAIORES EMPRESAS DA FORTUNE GLOBAL 500 de 2022:

1. Walmart (EUA)

2. Amazon.com (EUA)

3. State Grid (China)

4. China National Petroleum (China)

5. Sinopec (China)

6. Saudi Aramco (Arábia Saudita)

7. Apple (EUA)

8. Volkswagen (Alemanha)

9. China State Construction Engineering (China)

10. CVS Health (EUA)

Veja a lista completa aqui: https://fortune.com/global500/2022

Em seu prefácio para a edição de agosto/setembro de 2022 da revista, a editora-chefe da FORTUNE Alyson Shontell escreveu: "Esse é o ponto: [Esses] números refletem as finanças de 2021, quando o mundo estava começando a se recuperar da COVID-19. Este ano trouxe uma nova carga de desafios… Para empresas de todos os tamanhos, o verdadeiro teste será quem é capaz de sobreviver e prosperar em condições difíceis como essas, especialmente se—ou quando—uma recessão de extensão e profundidade desconhecidas surgir."

As empresas são classificadas pelo faturamento total de seus respectivos anos fiscais encerrados em ou antes de 31 de março de 2022. Todas as empresas da lista devem publicar dados financeiros e informar parte ou todos seus números para uma agência governamental. Os valores são os informados e as comparações são feitas com os dados do ano anterior, conforme originalmente informados para aquele ano. A FORTUNE não restaura os números do ano anterior para mudanças na contabilidade.

Sobre a FORTUNE

A FORTUNE impulsiona a discussão sobre negócios. Com uma perspectiva global, o conhecimento norteador da história e um olhar sem hesitação para o futuro, informamos e revelamos as histórias que importam hoje e importarão ainda mais amanhã. Com o poder confiável de mobilizar e desafiar aqueles que estão moldando a indústria, o comércio e a sociedade em todo o mundo, a FORTUNE indica o caminho para os líderes mundiais e lhes oferece as ferramentas para aperfeiçoar os negócios. Para mais informações, acesse www.fortune.com.

