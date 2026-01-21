Fortune et Korn Ferry dévoilent le palmarès 2026 « World's Most Admired Companies™ » de Fortune

Apple se classe au premier rang pour la 19e année consécutive dans la liste de Fortune des 50 meilleures entreprises en matière de réputation d'entreprise

Samsung fait le plus grand bond ; PepsiCo, Novo Nordisk et Target disparaissent de la liste

10 % des entreprises les plus admirées sont dirigées par des femmes

NEW YORK et DAVOS, Suisse, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Pour la 19e année consécutive, Apple arrive en tête de la liste 2026 de Fortune des sociétés les plus admirées du monde (World's Most Admired Companies - WMAC). Cette liste, qui en est à sa 28e édition, a été créée en partenariat avec Fortune et le cabinet de conseil international Korn Ferry (NYSE : KFY).

Fortune and Korn Ferry Reveal the Fortune World's Most Admired Companies™ 2026 List

Apple occupe la première place dans le classement annuel de Fortune sur la réputation des entreprises, établi à partir d'un sondage réalisé auprès de plus de 3 000 cadres, administrateurs et analystes. Les observateurs qui suivent Apple s'inquiètent de son manque de progrès en matière d'IA, mais l'entreprise obtient toutefois les meilleures notes de la part des personnes interrogées qui attachent autant d'importance à sa gestion intelligente des talents, du capital et des chaînes d'approvisionnement qu'à l'innovation. Il ne fait aucun doute que l'IA est le critère principal de la liste de cette année. Le géant du GPU NVIDIA se classe quatrième, tandis que deux nouveaux venus - le fabricant de puces Advanced Micro Devices (48e) et la plate-forme technologique d'entreprise Workday (49e à égalité) - peuvent remercier l'IA pour leur émergence aux premiers rangs.

Le Top 5 du WMAC - Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA et JPMorgan Chase - est constitué par des organisations, dont plusieurs figurent régulièrement en tête de cette liste, qui, de l'avis de leurs pairs, se distinguent par leur stabilité financière, leur innovation, leur leadership respecté et l'expansion de leurs activités à l'échelle mondiale.

Voici le Top 10 2026 du pour le WMAC All-Stars de Fortune et de Korn Ferry :

Apple Microsoft Amazon NVIDIA JPMorgan Chase Berkshire Hathaway Costco Wholesale Alphabet Walmart American Express

Cliquez ici pour consulter la liste complète. Et cliquez ici pour une vidéo de Fortune sur la liste des entreprises les plus admirées au monde en 2026, l'enquête annuelle de Fortune sur la réputation des entreprises, animée par Matt Heimer, rédacteur en chef de Fortune.

Quelques entreprises ont quitté le Top 50 cette année, notamment Target (27e l'année dernière), PepsiCo (44e), Novo Nordisk (46e) et Adobe (50e). Le palmarès WMAC comprend 324 entreprises réparties dans 22 pays, dont 235 sont basées aux États-Unis, 58 en Europe et 28 dans la région Asie/Pacifique.

La liste des « All-Stars » du WMAC ne constitue toutefois qu'une partie de l'ensemble des entreprises les plus admirées au monde ; l'autre partie met en évidence les classements dans chacun des 45 secteurs d'activité. Certaines des entreprises les mieux classées cette année réapparaissent sur le devant de la scène après une longue période d'absence : dans le domaine de l'équipement et de l'ameublement de la maison, Whirlpool arrive en tête pour la première fois depuis 2018, tandis que MetLife remporte la catégorie des assurances vie et santé pour la première fois depuis 2015.

D'autres remportent pour la première fois leur catégorie, notamment L'Oréal, qui a détrôné Procter & Gamble après six années de domination dans la catégorie des savons et cosmétiques et GE Aerospace, qui a mis fin au règne de cinq ans de Lockheed Martin en tant que numéro 1 dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense.

La liste WMAC de cette année comprend 35 entreprises dirigées par des femmes, soit 10 % du total. Treize de ces dirigeantes figurent également sur la liste 2025 de Fortune des dirigeantes d'entreprise les plus puissantes, dont Julie Sweet d'Accenture (n° 2), Jane Fraser de Citigroup (n° 3) et Lisa Su d'Advanced Micro Devices (AMD) (n° 4).

« Fortune est fier de célébrer les entreprises figurant sur la liste des sociétés les plus admirées au monde de cette année ; elles ont placé la barre très haut en matière d'innovation réelle, de leadership résilient et d'impact mondial », déclare Alyson Shontell, rédactrice en chef et responsable du contenu de Fortune. « Alors que les technologies qui progressent rapidement, telles que l'IA, transforment des industries entières, ces organisations se distinguent par leur capacité à évoluer avec détermination et clairvoyance, indiquant constamment la voie à suivre pour les entreprises mondiales ainsi que l'avenir du travail et du leadership. »

« Les entreprises qui figurent en tête de la liste des sociétés les plus admirées au monde montrent que la résilience n'est pas réactive, mais conçue », constate Mark Royal, associé principal de Korn Ferry et spécialiste de l'engagement des employés. « Ce qui les distingue, ce n'est pas leur performance au cours d'une seule année, mais leur capacité à maintenir la confiance et la crédibilité dans la durée. Dans une ère de perturbations constantes, ces organisations font preuve de la discipline, de l'adaptabilité et du leadership nécessaires pour être performantes aujourd'hui tout en se préparant l'avenir avec confiance. »

« La réputation se construit de l'intérieur. Si les performances financières peuvent susciter l'admiration, ce sont les personnes et la culture qui permettent aux entreprises de garder leur rang », estime Laura Manson-Smith, leader mondial du conseil en stratégie organisationnelle chez Korn Ferry. « Les entreprises les plus admirées au monde se distinguent par l'alignement de leur stratégie, de leur leadership et de leur culture, en mettant en place des environnements dans lesquels on investit dans les talents, on encourage la confiance et où des équipes engagées concrétisent la stratégie en résultats durables. »

Fortune réunira les dirigeants de diverses entreprises figurant sur la liste des sociétés les plus admirées au monde en 2026, ainsi que d'autres personnalités, à l'occasion de son dîner annuel, Global Leadership Dinner , sur invitation uniquement, qui aura lieu jeudi soir dans le cadre du Forum économique mondial (WEF) de Davos. Ce dîner intime sera ouvert par une conversation avec Scott Galloway, auteur à succès, podcasteur primé, entrepreneur et professeur à la NYU Stern School of Business. Les invités pourront également écouter les points de vue de Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique de l'Institut d'intelligence artificielle Mila-Québec ; Cristina Junqueira, cofondatrice de Nubank ; David McKay, PDG de la Banque Royale du Canada ; Sanjay Mehrotra, PDG de Micron Technology ; T. V. Narendran, PDG de Tata Steel ; Sander van 't Noordende, PDG de Randstad ; et Jane Sun, PDG du groupe Trip.com.

La liste des entreprises les plus admirées au monde en 2026 sera publiée pour la première fois dans l'édition de février/mars 2026 de Fortune. Des exemplaires physiques ont été distribués cette semaine lors des événements organisés par Fortune dans le cadre du Forum économique mondial de Davos. Tous les articles de ce numéro du magazine seront publiés sur Fortune.com avant le 4 février 2026 ; le magazine sera disponible en kiosque le 17 février. Pour en savoir plus sur la présence de Fortune à Davos, cliquez ici .

La méthodologie complète de la liste Fortune World's Most Admired Companies 2026 est disponible ici .

À propos de Korn Ferry

Korn Ferry est un cabinet de conseil international qui favorise la performance. Nous libérons le potentiel de vos collaborateurs et déclenchons la transformation de votre entreprise en synchronisant la stratégie, les opérations et les talents afin d'accélérer les performances, d'alimenter la croissance et d'inspirer un héritage de changement. C'est pourquoi les entreprises les plus avant-gardistes du monde, dans tous les grands secteurs d'activité, se tournent vers nous - pour un engagement commun en faveur d'un impact durable et l'ambition audacieuse « Be More Than ».

À propos de Fortune :

Fortune est une entreprise mondiale de médias multiplateformes qui s'appuie sur un héritage de reportages et d'informations fiables et primés, destinés à ceux qui souhaitent améliorer le fonctionnement des entreprises. Propriété d'un groupe indépendant, Fortune raconte l'histoire des plus grandes entreprises du monde et de leurs dirigeants, ainsi que celle d'une nouvelle génération d'innovateurs qui transforment le monde des affaires. Sous une forme numérique ou imprimée, Fortune mesure les performances des entreprises à l'aide de critères rigoureux dans des régions du monde entier, et leur demande de faire preuve de responsabilité. Ses classements emblématiques comprennent Fortune 500, Fortune Global 500 , Most Powerful Women et World's Most Admired Companies . Fortune crée des communautés de classe mondiale en réunissant des leaders d'opinion du secteur pour des sommets et des conférences exclusifs, notamment le Fortune Global Forum, Brainstorm Tech, et Fortune Most Powerful Women . Pour plus d'informations, consultez le site fortune.com .

Diffusion de listes et contact partenaires :

Elcio Salgado

Directeur général

Listes, classements et indices de Fortune

[email protected]

Relations avec les médias :

Patrick Reilly

Fortune

[email protected]

Chelsea Hudson

Fortune

[email protected]

Stacy Rozen

Korn Ferry

310-556-8502

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2865765/Fortune_Media_USA_Corporation_and_Korn_Ferry_list.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2167808/Fortune_Media_Logo.jpg