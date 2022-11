Fórum Cidadão Global levará Ricky Martin, superastro internacional e humanitário, para Ras Al Khaimah

Esta poderosa parceria filantrópica arrecadará fundos para a Fundação Ricky Martin durante o evento de gala do GCF

RAS AL KHAIMAH, Emirados Árabes Unidos, 2 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Faltando apenas 15 dias para o Fórum Cidadão Global (GCF) lançar a Cúpula Anual 2022, que acontecerá de 16 a 17 de novembro, Ricky Martin e a Fundação Ricky Martin se unem a um grupo fascinante de agentes de mudança, celebridades e organizações globais com o objetivo de gerar oportunidades para criar um mundo melhor. E você também pode fazer parte desta experiência inesquecível. Garanta a sua vaga hoje e prepare-se para um evento verdadeiramente inspirador.

O filantropo, cantor, ator, autor e ativista aclamado internacionalmente, Ricky Martin, acredita na inclusão e que todos os direitos são direitos humanos. Com Ricky Martin no comando, a Fundação Ricky Martin tem oferecido educação, proteção e defesa para comunidades vulneráveis há mais de duas décadas e tem esperança de que o mundo seja um lugar melhor para as crianças de todas as gerações futuras. A Fundação tem sido reconhecida há tempos como uma força líder no combate ao tráfico humano, bem como pela resposta humanitária imediata após desastres naturais, tanto em Porto Rico quanto em todo o mundo.

Sobre a sua participação na Cúpula como palestrante convidado, Ricky Martin comentou: "Estou entusiasmado para apoiar a missão no Fórum Cidadão Global e fazer parte de um evento importante que está ajudando a moldar o futuro da próxima geração. Com nossa visão alinhada, nossa parceria para arrecadar fundos para a Fundação Ricky Martin chega em um momento crítico no mundo em que precisamos nos unir."

Human Metamorphosis é o primeiro capítulo da tão esperada experiência de três anos da Cúpula Anual do GCF, em Ras Al Khaimah. O evento deverá ser uma experiência capacitadora e imersiva, organizada para oferecer uma expressão autêntica da cidadania global catalisada pela evolução da humanidade, e cobrirá vários temas, desde economia global e a crescente crise de refugiados ao empoderamento da liderança feminina e viabilização de avanços tecnológicos para a saúde e o bem-estar humano.

Talimka Yordanova, CEO do Fórum Cidadão Global, disse: "Estamos entusiasmados em receber este grupo extraordinário de dignitários, delegados e participantes da Cúpula Anual deste ano em Ras Al Khaimah, que estimulará discussões profundas para promover o progresso humano em todo o mundo e valorizará o incrível trabalho da Fundação Ricky Martin, o que nos permitirá ampliar ainda mais o alcance e o impacto da nossa missão."

Além de arrecadar fundos para a Fundação Ricky Martin, o evento de gala do GCF também incluirá um leilão de arrecadação de fundos para apoiar projetos do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) em todo o mundo, bem como da Global Gift Foundation. No ano passado, o evento de gala homenageou Eva Longoria e a Fundação Eva Longoria por seu trabalho incrível com mulheres em comunidades carentes e seu compromisso de mudar a narrativa sobre o potencial inexplorado delas.

