Fórum da Civilização dos Grandes Rios do Mundo 2023: Explorando o Desenvolvimento Futuro com Fortes Laços Culturais.

ZHENGZHOU, China, 20 de Setembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Fórum da Civilização dos Grandes Rios do Mundo 2023 (o "Fórum") foi realizado com sucesso de 16 a 18 de Setembro em Zhengzhou, capital da Província de Henan e uma das oito Grandes Antigas Capitais Chinesas situadas ao longo do Rio Amarelo. Mais de 300 acadêmicos e especialistas de todo o mundo participaram do evento, intitulado "Aprendizado Mútuo entre Civilizações – Construindo Conjuntamente um Futuro Compartilhado".

O Fórum Mundial da Civilização dos Grandes Rios de 2023 foi realizado em Zhengzhou em 17 de Setembro (PRNewsfoto/2023 World Great Rivers Civilizations Forum ( Zhengzhou·China) News Center)

O Fórum apresentou as conquistas na restauração ecológica e no desenvolvimento cultural das estratégias e iniciativas da China no Rio Amarelo, com foco no desenvolvimento sustentável da civilização Chinesa e nos intercâmbios culturais globais. O Rio Amarelo atravessa oito cidades em Henan. Zhengzhou, uma cidade no curso médio e inferior do Rio Amarelo, é também o berço da mais antiga civilização agrícola da China.

As quatro sessões principais do Fórum, A Diversidade e Aprendizado Mútuo da Civilização dos Grandes Rios Mundiais, A Herança e Promoção da Civilização Chinesa e da Cultura do Rio Amarelo, Fórum Songshan, Diálogo entre Chineses e Outras Civilizações Mundiais 2023 eSimpósio sobre Conservação Ecológica e Desenvolvimento de Alta Qualidade da Bacia do Rio Amarelo convergiram conquistas arqueológicas e intercâmbios acadêmicos para promover a profunda Cultura Amarela, expandir a influência da Cultura Chinesa, e fortalecer os aprendizados mútuos das civilizações mundiais. O Fórum publicou o "Manifesto de Zhengzhou", apelando ao respeito pelas características de cada civilização fluvial ao redor do mundo, à tomada de medidas para preservar o patrimônio cultural das bacias hidrográficas e à promoção do desenvolvimento das civilizações modernas, por meio dos valores modernos das civilizações antigas:

Grandes Rios nutriram as principais civilizações do mundo e incorporam as civilizações humanas.

As bacias dos Grandes Rios carregam a herança genética das civilizações humanas.

Defendemos o respeito pelas características civilizacionais de cada civilização fluvial para proteger a diversidade das civilizações humanas.

Defendemos a adoção de medidas rigorosas para proteger o patrimônio cultural das bacias fluviais.

Defendemos a intensificação da pesquisa sobre as civilizações globais, incluindo as civilizações fluviais.

Defendemos o fortalecimento da herança e promoção da civilização.

Defendemos a proteção do ambiente ecológico das bacias hidrográficas e a realização de uma coexistência harmoniosa entre civilização e ecologia.

Defendemos a utilização dos valores modernos das civilizações antigas para promover o desenvolvimento da civilização moderna na sociedade humana.

Defendemos o fortalecimento da comunicação civilizacional para alcançar intercâmbios culturais, integração e compreensão mútua.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2215035/The_2023_World_Great_Rivers_Civilization_Forum_held_Zhengzhou_September.jpg

FONTE 2023 World Great Rivers Civilizations Forum ( Zhengzhou·China) News Center

SOURCE 2023 World Great Rivers Civilizations Forum ( Zhengzhou·China) News Center