Fórum das peónias terá início em Heze

O "Heze Peony International Communication Forum" (Fórum de Comunicação Internacional das Peónias de Heze) terá lugar em Heze, na província de Shandong, em 9 de abril, com o objetivo de melhorar a imagem de marca das peónias chinesas no cenário global.

Um símbolo cultural das comunicações internacionais da China, as peónias de Heze são uma parte vital da marca turística "Friendly Shandong" (Shandong Amigável). A cidade está ocupada na preparaçãodo próximo fórum e a receber convidados de todo o mundo para vivenciarem o encanto da "Capital da Peônia da China".

Patrocinado pelo China Foreign Languages Publishing Administration e pelo departamento de publicidade de Shandong, o fórum, com o tema "Criar uma identidade cultural chinesa e contar a história da peónia de Heze ao mundo", visa fortalecer a comunicação internacional da cultura da peónia de Heze e construir uma plataforma que potencialize as trocas e a aprendizagem mútua.

O fórum inclui um fórum temático e seis seções que abrangem uma exposição, uma cerimónia de abertura, palestras, mesa redonda, cerimónia de assinatura da "Base de Cooperação para a Inovação em Comunicação Cultural e o Centro Internacional de Comunicação da Cultura da Peónia", bem como uma iniciativa para a construção de jardins de peónias no exterior.

O evento também lançará uma série de atividades, como visitas pré-conferência, seminários temáticos, encontros com meios de comunicação social e a festa do chá de peónia para convidados. Todas as atividades estão intimamente relacionadas com a peónia de Heze e os setores relacionados.

Conhecida como a "Capital da Peónia da China", Heze tem uma longa história de cultivo de peónias. Atualmente, a cidade tem uma área de plantio de peónias de cerca de 26.667 hectares, com 1 280 variedades.

O negócio das peónias em Heze evoluiu da oferta de passeios turísticos para o fabrico de diversos produtos de alto valor relacionados com as peónias, como o óleo da semente, chá, cosméticos e alimentos saudáveis, após vários anos de cultivo e expansão da cadeia industrial.

A cidade formou uma rede industrial completa centrada na peónia, que integra tecnologia industrial, produção de mudas, plantio em larga escala, processamento industrial, turismo e passeios.

Atualmente, Heze transformou-se na maior referência do país no que toca ao cultivo de peónias, pesquisa, vendas e exportação, com os seus produtos relacionados com as peónias exportados para mais de 30 países e regiões em todo o mundo.

