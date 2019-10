Fórum de Hongqiao oferecerá sabedoria para o desenvolvimento econômico global

XANGAI, 25 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Numa época de crescentes incertezas comerciais, o Fórum Econômico Internacional de Hongqiao – uma plataforma conectando líderes de diferentes áreas durante a Feira Internacional de Importação da China (China International Import Expo) – vai melhorar o entendimento e oferecer soluções para os desafios à frente de uma economia global em desaceleração.

O fórum deste ano, que será realizado em 5 de novembro, tentará tratar os desafios enfrentados pelo desenvolvimento econômico mundial, focando em abertura e inovação.

Em torno de 60 especialistas de todo o mundo farão discursos e trocarão opiniões com outros participantes. O diretor-geral do da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, o presidente do Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura, Jin Liqun, e o ganhador do Nobel, Sir Christopher Pissarides, confirmaram suas participações no fórum.

O evento consistirá de uma abertura de cerimônia, seguida de cinco sessões paralelas. Seu tema é "Abertura e inovação para cooperações de ganhos mútuos", e as cinco sessões paralelas serão sobre "Abertura, regulações e ambiente de negócios", "Inteligência artificial e desenvolvimento inovador", "Reforma da OMC e acordos de livre comércio", "E-commerce na era digital" e os "70 anos de desenvolvimento da China e a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a Humanidade", respectivamente.

O fórum oferece uma plataforma de diálogos de alto nível para as comunidades globais de política, negócios e acadêmica, para que coloquem sugestões sobre como melhorar e transformar o sistema global de governança econômica e para que proponham a "A sabedoria de Hongqiao", para o saudável desenvolvimento econômico mundial.

O Fórum Econômico Internacional de Hongqiao deste ano lançou um novo sistema de membros, que inclui quatro níveis -- diamante, platina, ouro e prata.

As empresas-membro do fórum podem desfrutar de vários direitos, segundo diferentes categorias. Muitas empresas domésticas e globais candidataram-se como associadas em diferentes níveis.

Entre as candidatas estão multinacionais, empresas públicas e muitas empresas privadas, abrangendo as áreas da alimentação, medicina e saúde, transporte, tecnologia da informação, finanças, entre outras.

FONTE China International Import Expo

