Fórum de Minerais do Futuro discute novo relatório sobre Arábia Saudita ter "todos os ingredientes para ter sucesso" na mineração

RIAD, Arábia Saudita, 29 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Instituto Payne para políticas públicas da Colorado School for Mines, nos EUA, confirma que a Arábia Saudita poderá vir a desempenhar um papel global importante no fornecimento de minerais preciosos necessários para impulsionar a transição para a energia verde, a fim de atingir o objetivo de emissões líquidas zero de carbono.

O artigo assegura que este é um "momento empolgante para os minerais críticos" e diz que a Arábia Saudita, situada no meio da vasta superregião rica em minerais que se estende da África à Ásia Central, poderá se encontrar em uma posição estratégica para se tornar um grande protagonista da energia limpa. Este assunto será o foco do debate internacional no Fórum de Minerais do Futuro (FMF, sigla em inglês), em Riad, em janeiro, que explorará como os minerais críticos são necessários para alimentar itens de energia limpa, como veículos elétricos, computadores, smartphones, painéis solares, microchips e parques eólicos.

O Instituto adverte que é necessário um compromisso de longo prazo e uma estratégia coerente. Para aproveitar ao máximo esta oportunidade, o acordo internacional em todos os níveis é essencial. Os governos, as empresas e as comunidades terão que trabalhar em conjunto para repensar em escala mundial como extrair e usar esses minerais e fornecer cadeias de suprimentos de minerais resilientes e sustentáveis.

No entanto, o Instituto Payne reconhece que qualquer mudança econômica de hidrocarbonetos para energia limpa levará tempo. Na verdade, levará décadas.

As conferências de peso, como o segundo FMF, que atraiu 55 ministros de mineração e recursos de vários países, 200 palestrantes e 13 mil representantes oficiais, devem estabelecer as bases e promover uma discussão dinâmica com ênfase em ações diretas e urgentes. O anfitrião do FMF, o Ministério da Indústria e de Recursos Minerais de Riad, diz que é essencial trabalhar em estreita colaboração com muitos e muitos parceiros para construir mercados estáveis e garantir que o setor de minerais seja transparente, justo e altamente colaborativo.

Apesar do aumento paralelo e significativo no investimento em hidrocarbonetos em todo o Oriente Médio, a Arábia Saudita planeja atrair 32 bilhões de dólares em sua tentativa de se tornar um importante atuante na produção global de minérios.

O relatório conclui que a Arábia Saudita está em uma posição sólida para dialogar sobre a melhor forma de descobrir as riquezas minerais da superregião.

Para saber mais, baixe o relatório completo pelo link https://bit.ly/3G26EQl

FONTE Future Minerals Forum

