Fórum de Profissões do Colégio Pentágono terá mentoria para pais com filhos vestibulandos

A novidade na programação tem o objetivo de orientar responsáveis sobre como acolher os estudantes durante a escolha de carreira

SÃO PAULO, 10 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A 19ª edição do Fórum de Profissões do Colégio Pentágono terá uma extensa programação de salas de profissões, oficinas e palestras. Mais de 60 profissionais, professores universitários e ex-alunos de 23 carreiras diferentes estarão disponíveis para conversar e esclarecer dúvidas dos estudantes do Colégio. Também será possível participar de quatro oficinas relacionadas a carreiras que tendem a ser relevantes no futuro: Ciências Socioambientais, Licenciatura, Ciências Atuariais e Ciências de Dados e Inteligência Artificial. O evento ocorre presencialmente no sábado, 11 de março, na unidade Morumbi.

Voltado para alunos do 9º Ensino Fundamental Anos Finais ao Ensino Médio, o Fórum de Profissões tem o objetivo de promover um contato mais próximo com profissões diferentes. "Durante o Ensino Médio, chega o momento de os jovens tomarem a importante decisão de qual carreira seguir após a graduação na 3ª série. Além da pressão de passar por vestibulares e provas, existe a responsabilidade de se conhecer profundamente para escolher a profissão com qual terá melhor afinidade. Por isso o Fórum é tão importante para os nossos alunos", diz Renata Biafore, Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio da unidade Perdizes do Colégio Pentágono.

Além das salas de carreiras, a empresa Daqui Para Fora, parceira do Pentágono, terá um espaço para falar sobre admissões internacionais. Para os interessados em estudar no exterior, será possível se aprofundar em detalhes sobre processos seletivos e universidades em diversos países.

Mentoria para Pais

Para o ano de 2023, a novidade será uma sala focada nos pais e responsáveis de alunos do Pentágono em que será possível receber orientações de acolhimento para período de escolha de carreira e pressão de vestibulares. "Com filhos no Ensino Médio, muitos pais ficam inseguros sobre como acolher os jovens, qual a melhor forma de ajudá-los a trilhar o caminho para o futuro pós escola. Pensando em nosso pilar de Parceria com as Famílias, faremos uma sala especial de mentoria para pais durante o Fórum de Profissões. As orientadoras educacionais do Colégio terão uma conversa aberta com pais e responsáveis sobre o acompanhamento e o acolhimento nessa etapa da vida", explica Renata.

Sobre o Colégio Pentágono

O Colégio Pentágono é uma das melhores escolas de São Paulo, referência no ensino integral dos alunos, com evolução gradual do brincar na infância para aquisição de conteúdo ao longo do Ensino Fundamental e Médio. Como resultado, o Pentágono ocupa um lugar de destaque entre as escolas que mais aprovam nos processos seletivos de universidades nacionais e internacionais. Fundado em 1971 por Nancy Izzo, o Pentágono tem três unidades – Alphaville, Morumbi e Perdizes – e prepara estudantes, de 3 a 18 anos, para terem espírito crítico e autoconhecimento. Com mais de 50 anos de vida, a escola continua sua trajetória comprometida com a excelência acadêmica e a formação integral dos alunos. De orientação humanista, o propósito do ensino é permitir a liberdade de manifestação do pensamento, da crítica, da emoção e da imaginação, tornando o aluno o protagonista do conhecimento. Para garantir a excelência pedagógica, a escola investe na formação dos professores, com incentivo para o desenvolvimento das capacidades tecnológicas e atualização constante do que há de mais moderno na educação e suas disciplinas. Com importantes diferenciais, o Pentágono é referência na formação do inglês como segundo idioma, com atividades do learn&play, na Educação Infantil e Anos Iniciais, e do Bridges, nos Anos Finais e Ensino Médio. Também prepara para certificações específicas (Cambridge, IELTS e Toefl) e orienta os alunos que querem se graduar nos Estados Unidos, Canadá ou Reino Unido. A escola traz inovações metodológicas que favorecem o desenvolvimento das competências que serão exigidas das novas gerações em um mundo de mudanças constantes.

FONTE Colégio Pentágono

SOURCE Colégio Pentágono