Forum financier international 2021 : la tarification du carbone nécessite un renforcement de la coopération et du dialogue au niveau international

BEIJING, 3 juin 2021 /PRNewswire/ -- La Chine est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de « pic d'émissions et neutralité carbone », avec le lancement en juin à Shanghai d'un marché national d'échange de droits d'émission de carbone. Alors que le système chinois d'échange de droits d'émission gagne progressivement en importance, les experts mondiaux s'intéressent à son rôle, ainsi qu'à celui des autres grands marchés mondiaux du carbone, dans l'accélération de la décarbonisation du secteur mondial de l'électricité. Dans ce contexte, une Conférence du Forum financier international (IFF) a invité des experts de l'énergie et de la finance à faire le point sur l'évolution de la tarification du carbone en Chine et en Europe.

Cyril Cassisa, analyste principal de l'énergie, Unité Environnement et Changement climatique de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), a indiqué qu'il était heureux de voir la Chine agir si rapidement pour mettre en place un système d'échange de droits d'émission efficace et a toute confiance qu'un système de tarification interne efficace transformerait le système industriel du pays.

À propos du futur marché chinois du carbone, Wang Yi, directeur adjoint des instituts des sciences et du développement de l'Académie chinoise des sciences, a souligné que davantage de politiques en matière de carbone seront mises en œuvre pour réglementer la tarification, jouant ainsi un rôle essentiel pour aider la Chine à atteindre le pic d'émissions et la neutralité carbone.

« Les gouvernements doivent envisager d'harmoniser les politiques liées au carbone - marchés, taxes, tarification - et d'assurer la coordination entre le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières dans d'autres pays et les politiques chinoises liées aux finances et aux investissements. Pour y parvenir, un renforcement de la coopération et du dialogue internationaux est nécessaire », a-t-il déclaré.

Alain Quinet, président de la Commission française sur la valeur du carbone, directeur général adjoint de SNCF Réseau, a souligné que la neutralité carbone passe par l'innovation et la coopération internationale. Son point de vue a été repris par Edmond Alphandéry, vice-président de l'IFF, président de l'Euro 50 Group, ancien ministre français de l'Économie, qui a déclaré lors de la conférence que les trois plus grandes économies et émetteurs de carbone du monde, à savoir la Chine, les États-Unis et l'UE, devraient collaborer étroitement pour promouvoir la tarification du carbone.

Présentant la situation du marché et de la tarification du carbone en Europe, Domenico Siniscalco, vice-président de l'IFF, ancien ministre italien de l'Économie et des Finances, vice-président de Morgan Stanley International Limited, a expliqué que des facteurs sociopolitiques, les caractéristiques économiques régionales et la structure industrielle entraînent des différences dans la tarification du carbone, alors que les prix du carbone devraient être stabilisés.

