Fórum Global de Pesca discute o presente e o futuro do setor pesqueiro

O evento reuniu quase 6 mil pessoas – expoentes da comunidade empresarial, representantes do setor de pesca, diretores de agências setoriais de 38 países e 30 regiões russas, e também 20 delegações da Turquia, Indonésia, Bangladesh, Camboja, Namíbia, Coreia do Sul, Japão, Islândia, República da Guiné, Sri Lanka e outros países. O ministro da Agricultura da Rússia, Dmitry Patrushev, deu as boas-vindas aos participantes do Fórum.

Na sessão plenária "Oceano de oportunidades: natureza, economia e pessoas", Patrushev esteve ao lado de Ilya Shestakov, vice-ministro da Agricultura da Rússia e diretor da Agência Federal de Pesca (Rosrybolovstvo), além de outros ministros e diretores de agências setoriais das principais potências pesqueiras, diretores de grandes organizações de pesca e líderes de regiões russas, para discutir questões e desafios essenciais para a pesca global, além de assuntos econômicos, ambientais e sociais.

Os especialistas trataram de questões específicas nos painéis:

Foram assinados acordos importantes: um memorando de entendimento sobre a cooperação nas áreas de pesca e aquicultura entre o Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Camboja e a Rosrybolovstvo foi um deles.

Em um espaço de 13.200 m², o evento Exposição de Frutos do Mar reuniu o ciclo completo do complexo pesqueiro e teve participação de 335 empresas, incluindo 151 estrangeiras, com sete estandes nacionais da Noruega, Islândia, Dinamarca, Marrocos, Turquia, China e Espanha. Também contou com 12 estandes conjuntos de regiões russas, além de uma área de negócios intitulada Centro de Varejo para negociações entre fabricantes e redes varejistas.

Os órgãos Glavrybvod e Rosrybolovstvo divulgaram os vencedores do concurso russo de jornalismo FishCorr.

Antes do Dia do Pescador, o diretor da Rosrybolovstvo também entregou prêmios para veteranos do setor da pesca e aos melhores funcionários do complexo pesqueiro russo.

O estaleiro Pella, na província de Leningrado, foi sede da cerimônia de lançamento da embarcação pesqueira Scorpio, na qual estiveram presentes Patrushev, Shestakov e outros convidados de honra.

O Fórum é organizado pela Rosrybolovstvo e operado pela Fundação Roscongress.

Site oficial: fishexpoforum.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/946972/Global_Fishery_Forum_2019.jpg

FONTE Roscongress Foundation

