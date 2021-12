Fórum Internacional de Finanças divulga Relatório Global de Finanças e de Desenvolvimento de 2021

GUANGZHOU, China, 4 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Fórum Internacional de Finanças (IFF) divulgou hoje o Relatório Global de Finanças e de Desenvolvimento de 2021 (Global Finance and Development Report 2021 - GFDR) e o Índice Global de Desenvolvimento de Finanças Sustentáveis (Global Green Finance Development Index - GGFDI), juntamente com as classificações por país.

"Este é o primeiro ano em que o IFF divulgará o relatório GFDR, como o lançamento anual durante a reunião global do IFF no futuro", apresentou Zhuang Juzhong, economista-chefe do IFF e ex-economista-chefe adjunto do banco de desenvolvimento asiático. "O relatório tem como objetivo oferecer uma avaliação anual das tendências e perspectivas econômicas globais, do desenvolvimento financeiro e da inovação, e abordar os desafios e questões políticas de longo prazo com base em dados entre países e, finalmente, promover a discussão e a cooperação internacionais", acrescentou Zhuang.

O GFDR consiste em três capítulos:

Capítulo 1: perspectiva econômica global, riscos e prioridades políticas. Este capítulo oferece as atualizações mais recentes sobre a pandemia da COVID-19 e o recente desenvolvimento econômico global e avalia as perspectivas econômicas, riscos e prioridades políticas. Ele incentiva a comunidade global a trabalhar em conjunto para acelerar o lançamento da vacinação e eliminar a desigualdade da vacina, garantir uma transição suave da política monetária, acabar com as tensões comerciais, promover a recuperação verde e apoiar os países de baixa renda.

Capítulo 2: índice global de desenvolvimento de finanças sustentáveis e classificações dos países. Este capítulo se concentra nos recentes desenvolvimentos globais de finanças sustentáveis e lança o GGFDI com classificações por país. Desenvolvido em conjunto pelo IFF e pela Universidade Central de finanças e economia na China, o GGFDI aplica uma medida quantitativa de progresso no desenvolvimento de finanças verdes em nível nacional e se concentra em três áreas: política e estratégia, produto e mercado e cooperação internacional. O GGFDI também oferece classificações no desenvolvimento de finanças sustentáveis das 55 maiores economias do mundo até o final de 2020.

Capítulo 3: roteiro para a neutralidade global de carbono e as ações da China. Este capítulo analisa e avalia as medidas de transformação dos sistemas globais de energia e dos setores industriais, e as medidas políticas necessárias para atingir as metas climáticas de 2 °C e 1,5 °C estabelecidas pelo Acordo de Paris. Também resume as soluções técnicas e as opções de políticas da China para atingir metas de carbono duplo.

Com o lançamento do GFDR e do GGFDI, o IFF está incentivando mais discussões globais sobre políticas necessárias para acabar com a pandemia, reduzir os riscos à recuperação econômica global, promover o investimento verde, lutar contra as mudanças climáticas e tornar o desenvolvimento mais inclusivo e sustentável.

Para obter o relatório completo, acesse: http://iff.org.cn/uploads/2021GAM/GFAD-report20211202.pdf

FONTE International Finance Forum (IFF)

