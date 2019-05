Fórum Internacional Futebol pela Amizade 2019 em Madri uniu especialistas de futebol infantil de diferentes países

O presidente do Conselho de Diretores da Gazprom, Viktor Zubkov , o lendário jogador do Brasil e do Real Madrid, vencedor da Copa do Mundo e 3 vezes vencedor da Liga dos Campeões da UEFA, Roberto Carlos , a jovem embaixadora do programa, Ananya Kamboj da Índia e o CEO da Academia de Futebol Junior do Barcelona, Miquel Puig, discursaram na abertura do Fórum Internacional de Futebol para a Amizade de 2019.

Este ano, o Fórum reuniu 10 sessões temáticas dedicadas às questões atuais do desenvolvimento esportivo infantil e juvenil. Os especialistas discutiram os métodos de treinamento, gestão de eventos esportivos infantis, trabalho de prevenção de traumas no futebol infantil, características do diálogo entre a criança e os pais, e métodos de encorajamento de honra e justiça. Foi prestada atenção especial às formas existentes na atualidade de desenvolvimento profissional de treinadores de crianças.

O representante oficial da Fundação UEFA para Crianças, Cyrill Pellevat, o diretor do Delhi Dynamos FC, Joseph Gambao, o presidente do clube juvenil de futebol e escotismo Peñarol (Uruguai), Pablo Cesar Torres, o coordenador do Women FC Alkmaar (Holanda), Gerard Timmers e muitos outros discursaram no Fórum.

Além disso, um painel de discussão dedicado ao impacto da mídia sobre o desenvolvimento do futebol infantil ocorreu no âmbito do Fórum, com a participação de jornalistas das principais mídias mundiais.

"Estou feliz em participar dos eventos de Futebol para a Amizade. É uma iniciativa social única da Gazprom que contribui muito para o desenvolvimento do futebol infantil e juvenil no mundo todo. Unindo os participantes nos 211 países, apoia a promoção global de esportes entre as gerações mais jovens. A iniciativa educacional do programa teve como objetivo melhorar as habilidades dos treinadores, o que permite melhorar a formação de jovens jogadores ao redor do mundo", disse Roberto Carlos, lendário jogador do Real Madrid e do Brasil.

