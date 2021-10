Fórum Marítimo Global: lançamento da estratégia de transição da Getting to Zero Coalition com ação colaborativa conjunta; descarbonização total do transporte marítimo internacional até 2050 é possível

LONDRES, 28 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, a Getting to Zero Coalition lançou sua "estratégia de transição para o transporte marítimo com emissões zero", um estudo abrangente das ações que os governos, a indústria e os órgãos internacionais devem adotar para realizar uma transição para emissões zero até 2050.

O transporte marítimo passou por transições no passado e pode passar por mudanças novamente. O relatório, elaborado pela University Maritime Advisory Services (UMAS) para a Getting to Zero Coalition, demonstra que esta transição é uma oportunidade para criar novos mercados, novas tecnologias e novos empregos, juntamente com os benefícios para a sociedade como um todo.

A estratégia é o primeiro grande relatório de transporte marítimo a reunir a teoria da transição com a tecno-economia. Ela oferece novas percepções sobre os elementos essenciais dessa transição: os requisitos políticos, técnicos, econômicos e comerciais e as ações necessárias do setor para atendê-los.

"Desde 2018, a discussão sobre a descarbonização tem sido dominada por deliberações da escolha de combustível do setor e as possibilidades de preços de carbono no IMO. Este estudo mostra que a descarbonização do transporte marítimo precisa de uma perspectiva mais ampla e mais atenção sobre as muitas alavancas para mudanças que podem e devem ser adotadas, em nível nacional e regional", disse o Dr. Tristan Smith, professor-associado do UCL Energy Institute e principal autor do relatório.

O relatório conclui que a rota do combustível não é predeterminado, mas será impactado pelas escolhas dos próximos anos. No entanto, neste ponto da transição do transporte marítimo, as ações comerciais e políticas mais urgentes são aquelas que podem contribuir para aumentar a produção e o uso de combustíveis escaláveis com emissões zero derivados do hidrogênio.

"A liderança, a colaboração e o investimento em estágio inicial do setor privado e público são críticos para iniciar a transição e reduzir os custos e os riscos. Ao atingir 5% de combustíveis escaláveis com emissões zero no transporte até 2030, podemos criar o ponto de inflexão que permitirá uma rápida difusão nas décadas seguintes. Estimamos que cerca de 10% do consumo total de combustível do transporte marítimo têm condições promissoras para a transição para combustíveis com emissões zero durante os anos da década de 2020, colocando esse objetivo ao alcance", disse Jesse Fahnestock, diretor de pesquisa e análise do Fórum Marítimo Global durante o lançamento da estratégia de transição na cúpula anual do Fórum Marítimo Global na Church House, em Londres.

O relatório destaca que a transição para a descarbonização total até 2050 é possível, mas todos os participantes precisam se preparar da própria maneira. Esses países e empresas com potencial para apoiar e implementar o transporte marítimo com emissões zero nesta década devem começar a trabalhar em conjunto. As pessoas que enfrentarem barreiras mais altas para a ação devem preparar estratégias flexíveis e robustas para a rápida mudança que está por vir. E todas as partes devem trabalhar para permitir ações robustas em todo o mundo por meio da IMO.

"O sucesso não significa encontrar um único curso de ação, senão uma série de ações de diferentes partes interessadas, que podem reforçar e complementar uns aos outros para descarbonizar completamente o setor até 2050", disse Margi Van Gogh, diretor de cadeia de suprimentos e transporte do Fórum Econômico Mundial.

A estratégia de transição para o transporte marítimo com emissões zero foi elaborada pela UMAS para a Getting to Zero Coalition com financiamento da Mission Possible Partnership (MPP).

Sobre a Getting to Zero Coalition

A Getting to Zero Coalition é uma plataforma liderada pelo setor vltada para colaboração que reúne as principais partes interessadas de toda a cadeia de valor do setor de transporte marítimo e de combustíveis e com o setor financeiro e outros comprometidas em viabilizar comercialmente as embarcações com emissões zero até 2030. A Getting to Zero Coalition é uma parceria entre o Fórum Marítimo Global, a Friends of Ocean Action e o Fórum Econômico Mundial.

Sobre o Fórum Marítimo Global

O Fórum Marítimo Global é uma organização internacional sem fins lucrativos comprometida em moldar o futuro do comércio marítimo global para aumentar o desenvolvimento econômico de longo prazo sustentável e o bem-estar humano.

Sobre a Friends of Ocean Action

A Friends of Ocean Action é um grupo único de mais de 55 líderes globais de empresas, organizações internacionais, sociedade civil, ciência e acadêmicos que são soluções escaláveis e para os desafios mais urgentes enfrentados pelos oceanos. Ela é organizada pelo Fórum Econômico Mundial em colaboração com o World Resources Institute.

Sobre o Fórum Econômico Mundial

O Fórum Econômico Mundial é a organização internacional de cooperação público-privada. O Fórum envolve os principais líderes políticos, empresariais, culturais e de outras entidades da sociedade para moldar as agendas globais, regionais e industriais. Ela foi fundada em 1971 como uma fundação sem fins lucrativos e está sediada em Genebra, na Suíça. É independente, imparcial e não está ligado a nenhum interesse especial.

Sobre a UMAS

A UMAS presta serviços de consultoria e faz pesquisa para uma ampla variedade de clientes nos setores público e privado usando modelos do sistema de transporte marítimo, big data de transporte e análises qualitativas e sociais da política e estrutura comercial do sistema de transporte marítimo. O trabalho da UMAS é sustentado por dados de última geração apoiados por modelos rigorosos e práticas de pesquisa, o que torna a UMAS líder mundial em duas áreas principais; usar big data para entender os impulsionadores das emissões de transporte marítimo e usar modelos para explorar a transição do transporte marítimo para um futuro de emissões zero. Para mais informações, acesse: www.u-mas.co.uk

