Forum mondial sur la nicotine : les experts appellent à l'accès mondial à une nicotine plus sûre afin de réduire la mortalité liée au tabagisme

Les gens fument pour absorber de la nicotine, une substance qui présente un risque relativement faible, mais ils sont lésés par les milliers de toxines libérées lors de la consumation du tabac. Les experts du Forum mondial sur la nicotine débattront d'une approche dite de réduction des risques tabagiques, en vertu de laquelle les fumeurs adultes incapables de cesser la consommation de nicotine sont encouragés à passer de produits combustibles ou oraux dangereux à des produits nicotiniques plus sûrs, dont le vapotage (cigarettes électroniques), les snus pasteurisés, les pochettes de nicotine exemptes de tabac et les appareils de chauffage du tabac. Toutes ces options se révèlent considérablement moins nocives pour la santé comparativement au tabagisme continu.

S'exprimant à l'approche de la conférence, le Pr Gerry Stimson, directeur du GFN et professeur émérite à l'Imperial College de Londres, a déclaré : « Jusqu'à 98 millions de consommateurs dans le monde ont déjà opté pour des produits nicotiniques plus sûrs. En Angleterre, les autorités sanitaires encouragent le vapotage pour cesser de fumer. Il s'agit aujourd'hui de l'aide la plus populaire pour arrêter de fumer. En Suède, où les snus ont presque totalement remplacé le tabagisme, la mortalité liée au tabac est la plus faible d'Europe. Quant au Japon, les ventes de cigarettes y ont chuté d'un tiers depuis l'arrivée sur le marché des produits de tabac chauffés. Les fabricants doivent désormais s'assurer que les alternatives plus sûres soient abordables pour les personnes vivant dans les pays émergents, et non uniquement pour les consommateurs des nations à revenu élevé ».

Le Pr Stimson a par ailleurs ajouté : « Il est inquiétant de constater que les leaders internationaux de la lutte antitabac poursuivent de manière dogmatique une approche prohibitionniste du tabac et de la nicotine qui est irresponsable, tandis que l'OMS perpétue pour sa part activement la désinformation concernant les nouveaux produits nicotiniques. La santé publique ne sortira ni servie, ni sauvée par une guerre contre la nicotine, qui est autant vouée à l'échec que la guerre contre la drogue. L'OMS doit recentrer ses efforts sur le soutien aux 1,1 milliard de fumeurs adultes existants afin qu'ils cessent leur consommation par tous les moyens disponibles ».

