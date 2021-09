Fórum Mundial de Bioeconomia - uma plataforma global para bioeconomia circular

Em apenas quatro anos, o Fórum Mundial de Bioeconomia passou a ser a principal plataforma global para discussões de alto nível relacionadas à bioeconomia circular. Além do evento principal anual, o Fórum também organiza Mesas Redondas regulares, desenvolveu um aplicativo de notícias de última hora relacionadas à bioeconomia e criou plataformas de networking exclusivas para os envolvidos no setor. O Fórum também promove um Bioproduct Day anual , para destacar a necessidade dos consumidores de utilizar apenas produtos fabricados com recursos renováveis.

O Fórum atua estritamente sob uma estrutura de quatro pilares pela qual avalia o status da bioeconomia circular e facilita o desenvolvimento do setor. Isso garante robustez e eficácia ao Fórum e a suas atividades, permitindo a facilitação de uma bioeconomia plenamente funcional e, assim, envidando esforços significativos na mitigação das mudanças climáticas.

Os quatro pilares são:

A Bioeconomia: pessoas, planeta, políticas

Líderes globais e o mundo financeiro

Bioprodutos ao nosso redor

Olhando para o futuro

Todos os programas e atividades do Fórum estão alinhados com a estrutura de quatro pilares, incluindo todas as mesas redondas e a Declaração anual. Esta estrutura de quatro pilares garante que todas as partes interessadas relevantes na bioeconomia circular tenham uma voz e uma plataforma.

Em 15 de setembro, o Fórum realizou uma mesa redonda sob o pilar Olhando para o futuro, com foco no tópico – O que a bioeconomia significa para o Brasil e para a Amazônia? A principal conclusão da discussão foi de que este é o momento certo e o Brasil está incorporando o conceito de bioeconomia. O link para a mesa redonda pode ser encontrado aqui para quem desejar assistir à discussão: https://www.forumbioeconomia.com.br/en/roundtable.html.

Jukka Kantola, fundador do Fórum Mundial de Bioeconomia, afirmou: "Essa tem sido uma jornada emocionante e nossa missão é cada vez mais importante ao levar em consideração as óbvias repercussões das mudanças climáticas que estão sendo observadas em todo o mundo. A abordagem nos quatro pilares nos permite avaliar o status da bioeconomia circular e, com base em nossas conclusões, podemos propor as medidas corretivas necessárias. A Declaração de 2021 será divulgada no dia 20 de outubro em Belém e incluirá o status atual da bioeconomia circular e será, mais uma vez, um atestado e um plano de ação sobre quais esforços são necessários para promover a bioeconomia em todo o mundo.

"Durante o nosso Fórum anual que será realizado no Brasil no próximo mês, mostraremos como a bioeconomia está sendo importante para a região amazônica, o que não é importante apenas para o Brasil, mas também para o resto do mundo. Estaremos em Belém para nossa habitual "conversa difícil" sobre os tema que afetam todas as regiões do mundo com debates ocorrendo em um ambiente descontraído e em um ambiente excepcional."

Mais informações:

Jukka Kantola

Fundador do Fórum Mundial de Bioeconomia

[email protected]

+358 40 552 8880

FONTE World Bioeconomy Forum

