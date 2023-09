Fórum Mundial de Investimento incentivará investimento global em desenvolvimento sustentável

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 22 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Reconhecendo a sustentabilidade como o desafio definidor do nosso tempo, o próximo Fórum Mundial de Investimento (WIF) da UNCTAD, a realizar de 16 a 20 de Outubro de 2023 na capital dos EAU, Abu Dhabi, servirá como a oportunidade perfeita para facilitar a transição para uma economia mais sustentável, especialmente para os países em desenvolvimento.

A 8ª edição do Fórum, com base no tema geral de "Investindo no Desenvolvimento Sustentável", reunirá chefes de estado e ministros, CEOs das maiores empresas globais e outros interessados em investimentos de vários países para formular políticas e estratégias que abordarão desafios-chave e emergentes relacionados ao desenvolvimento por meio de uma série de fóruns e conferências locais e internacionais.

Mais de 7.000 partes interessadas em investimentos de 160 países participarão da 8ª edição do WIF no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC)

Os Emirados Árabes Unidos que sediam o WIF este ano coincidem com a declaração do país do ano de 2023 "Ano da Sustentabilidade", que incentivará o compromisso nacional com práticas sustentáveis e soluções inovadoras para ajudar a abordar as questões ambientais em escala global.

Sua Excelência, o Dr. Thani Al Zeyoudi, Ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos de Comércio Exterior, reafirmou a dedicação do país à sustentabilidade, dizendo que "os Emirados Árabes Unidos estão comprometidos em desempenhar um papel de liderança na transição global para um futuro mais sustentável. Acreditamos que o WIF 2023 oferecerá uma plataforma única para os líderes internacionais se juntarem para mobilizar os investimentos necessários para tornar esta transição uma realidade".

Sua Excelência Rashed Abdulkarim Al Blooshi, subsecretário do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi (acrescentou), disse: "Organizar o WIF 2023 reflete a abordagem e o compromisso de Abu Dhabi com o desenvolvimento socioeconômico sustentável, que se baseia em fortes crenças e uma longa história do uso sábio de recursos. Trabalharemos em estreita colaboração com todos os parceiros para garantir que as conversas do Fórum gerem ideias e soluções inovadoras para criar um futuro mais sustentável para todos".

Algumas das sessões sobre sustentabilidade incluem "Entregando Investimentos do Setor Público para o Desenvolvimento Sustentável" em parceria com a ACCA; "Alinhamento de Investimentos em Infraestrutura Sustentável com o Acordo de Paris" em colaboração com a Middlesex University Dubai; e "Acelerando Investimentos Verdes no Turismo para o Desenvolvimento Sustentável" com a Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (UNWTO).

Credenciamento de mídia

Jornalistas que queiram participar do fórum devem se inscrever on-line.

Os requisitos de credenciamento de mídia estão aqui.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2218575/4290680/WIF_Logo.jpg

FONTE Strategic Exhibitions & Conferences

SOURCE Strategic Exhibitions & Conferences