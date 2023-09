Fórum Paulista de Surf apresenta no COB EXPO palestras e estudo da WSL

SÃO PAULO, 28 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- No dia 29 de setembro, acontece a 2ª Edição do Fórum Paulista de Surf, dentro da programação da COB Expo. Com uma grade repleta de palestras, o evento trará à tona conquistas, casos de sucesso e desafios enfrentados pelo surf brasileiro. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas no link: https://bit.ly/46tKyBP

(PRNewsfoto/Fórum Paulista de Surf)

Um dos destaques será a apresentação do Estudo de Impacto Socioeconômico realizado pela EY, que analisou os números e principais atividades do Vivo Rio Pro 2023. "A etapa em Saquarema, mostrou que o surfe está cada vez mais presente na vida do brasileiro, esporte com mais de 45 milhões de fãs espalhados pelo país. Ao movimentar R$ 97 milhões, o evento impactou a população local, visitantes e o crescimento da própria modalidade. Nosso país está no topo do mundo por mais um ano, e ter a oportunidade de difundir as mensagens do surfe em espaços de debate, como o Fórum, é fundamental para angariar novos fãs", destaca Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

A programação contará com especialistas de renome. O mestre de cerimônias e mediador será Marco Ferragina, CEO da empresa Hub do Incentivo e um dos organizadores do Fórum.

14h00 - Abertura: Gestão Pública no Esporte

Vereador George Hato – Gestão Pública Esportiva

Michael Zeminian Cardoso, presidente da Associação Praia Grande de Surf e Rodrigo

Santana, Secretário Municipal de Esportes e Lazer da Praia Grande

15h00 - Transição na Carreira de Surfistas Profissionais e Aspectos da Saúde Mental em Esporte de alta performance

Deborah Cualhete – Psicóloga (Centro Saúde Esportivo - Ubatuba)

16h00 - Case WSL: apresentação estudo de impacto econômico (EY)

Ivan Martinho – CEO WSL Latam

Pedro Daniel - Sócio Líder da área de Esporte e Entretenimento na EY do Brasil

17h00 - MAR – Uma História de Superação

Andrea Lopes – Surfista Profissional

18h00 - Surf Acima do Lip - Manobras Aéreas

Cassio Sanchez e Fabio Franco – Pesquisadores

19h00 - Apresentação de Estudo Científico: Perfil de Saúde e Condicionamento Físico dos Surfistas de Base do Circuito Paulista de Surf Amador

Marcus Vinícius Simão - preparador físico de surfistas

O Fórum Paulista de Surf é uma iniciativa que visa aprofundar o conhecimento e impulsionar o desenvolvimento do surf no Brasil. O evento também teve a formação de 90 novos árbitros pela International Surfing Association – ISA.

Fotografia: https://mma.prnewswire.com/media/2235039/image.jpg

FONTE Fórum Paulista de Surf

SOURCE Fórum Paulista de Surf