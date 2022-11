Fórum sobre Minérios do Futuro da Arábia Saudita promove nova região de super mineração na Conferência Internacional de Mineração e Recursos da Austrália

RIAD, Arábia Saudita, 6 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Após uma primeira edição de grande sucesso, o Future Minerals Forum (FMF) (Fórum sobre Minérios do Futuro) da Arábia Saudita participou da Conferência Internacional de Mineração e Recursos (IMARC) em Sidney, na Austrália, realizada entre 2 e 4 de novembro. O FMF apresentou sua visão de moldar o futuro do setor neste evento líder e promoveu oportunidades de investimento e parcerias estratégicas para investidores globais em toda a região emergente de super mineração, que abrange a África e o centro e o oeste da Ásia.

The Future Minerals Forum stand at the International Mining and Resources Conference (IMARC)

"Para concretizar os objetivos de zero emissão líquida de carbono do Acordo de Paris até 2050, estimativas sugerem que serão necessárias mais de três bilhões de toneladas de minérios e metais, e até 1,7 trilhão de dólares em investimentos globais em mineração. Do oeste da região de super mineração, no Senegal, ao leste, no Cazaquistão, a região emergente de super mineração de nove mil quilômetros tem o potencial geológico para fornecer os minerais cruciais que o mundo precisa", afirmou Khalid Al-Mudaifer, vice-ministro da mineração da Arábia Saudita.

"A região precisa de investimento e expertise para tirar proveito dessas grandes e inexploradas reservas geológicas e contribuir para um futuro sustentável. A Conferência Internacional de Mineração e Recursos, na Austrália, o maior e mais influente evento desse tipo do setor na região, é a plataforma ideal para o FMF compartilhar com os investidores o potencial significativo da região em oferecer ao mundo uma cadeia de suprimentos de minérios resiliente", acrescentou Al-Mudaifer.

Os visitantes do estande do FMF na IMARC obterão mais informações sobre as oportunidades significativas de investimento em mineração na África e na região oeste e central da Ásia. Isso inclui a exploração de platina, fosfato, bauxita, manganês, cobalto e ouro, e as reservas estimadas em 1,3 trilhão de dólares da região do Escudo Árabe-Nubiano.

A segunda edição do FMF será realizada em Riad, na Arábia Saudita, entre 10 e 12 de janeiro de 2023. Espera-se que o FMF receba mais de 13 mil participantes, incluindo ministros, líderes do setor de mineração e CEOs de empresas globais de mineração, e mais de 130 países serão representados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1938663/Future_Minerals_Forum.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1938664/Future_Minerals_Forum_Logo.jpg

FONTE Future Minerals Forum

