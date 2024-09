ForwardX annonce son partenariat avec Optiscan Group en tant que distributeur stratégique en Finlande, en Suède et dans le reste de la région nordique

PÉKIN, 16 septembre 2024 /PRNewswire/ -- ForwardX Robotics, le plus grand fournisseur asiatique de solutions AMR basées sur la vision, est fier d'annoncer son partenariat stratégique avec Optiscan Group en tant que distributeur officiel en Finlande et dans le reste de la région nordique. Cette collaboration représente une étape importante dans la stratégie « Go Global » de ForwardX, qui renforce ainsi sa présence en Europe. Par conséquent, cette collaboration favorise l'innovation dans le domaine des robots mobiles autonomes (AMR) et ouvre la voie à des travaux de R&D dans l'intégration de la commande vocale.

Optiscan Group fournit des solutions pour la gestion des entrepôts depuis plus de 30 ans. En mettant l'accent sur l'optimisation des opérations d'entreposage, Optiscan offre une gamme complète de produits et de services, y compris la préparation de commandes à commande vocale, la saisie mobile de données et les systèmes de préparation de commandes avancés. L'entreprise s'engage à optimiser l'efficience, la précision et la productivité de ses clients grâce à une technologie de pointe et à des solutions sur mesure.

ForwardX est fier de proposer la gamme d'AMR la plus complète au monde, conçue pour répondre aux besoins individuels des opérations d'entreposage et de logistique. Sa gamme complète comprend des solutions de préparation de commandes assistée pour la préparation de colis, la préparation de pièces, le déplacement de palettes, l'intralogistique et l'exécution de commandes sur plusieurs étages, ce qui témoigne de notre volonté de fournir des solutions personnalisées pour tous les secteurs.

ForwardX et Optiscan partagent la même volonté d'améliorer l'efficacité, la précision et la fiabilité de leurs clients. En accordant la priorité aux besoins de leurs clients, les deux entreprises ont acquis une réputation de fiabilité à toute épreuve sur le marché. Avec pour mission commune d'améliorer les flux de travail opérationnels, cette collaboration témoigne de l'importance de l'utilisation du retour d'information des clients pour stimuler l'innovation. Ensemble, ForwardX et Optiscan sont prêts à apporter des avancées inégalées aux clients, consolidant ainsi leur position de leaders du secteur.

« Ce partenariat avec le groupe Optiscan marque un tournant dans notre démarche visant à redéfinir l'automatisation dans la région nordique. Ensemble, nous ne nous contentons pas de répondre aux besoins des industries actuelles ; nous façonnons l'avenir de l'automatisation intelligente dans le monde entier », affirme Nicholas Chee, CEO, ForwardX Robotics.

« Depuis plus de 30 ans, Optiscan s'engage à fournir des solutions de pointe au secteur de la logistique. Nous sommes les leaders du marché nordique dans le domaine de la préparation de commandes vocales à haut volume, en partenariat avec les plus grandes entreprises de vente au détail, depuis les centres de distribution jusqu'à la préparation de commandes en magasin. Nous sommes ravis de collaborer avec ForwardX Robotics pour offrir à nos clients une nouvelle innovation leader sur le marché, afin d'améliorer encore la qualité et la productivité de leur intralogistique », déclare Jarmo Reunanen, CEO, Optiscan Group.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2391036/Full_version___H___Color___EN_Logo.jpg