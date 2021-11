Fotografiska annonce son expansion à Berlin, Shanghai et Miami

La photographie est un excellent moyen de communication, qui transcende la langue, la nationalité et la connaissance de l'art. Un spectateur peut se tenir devant une photographie et trouver un sens et un lien émotionnel. C'est depuis longtemps notre vision d'étendre Fotografiska à l'international, et nous avons hâte de partager cette expérience incroyable avec des publics culturellement curieux du monde entier.

Josh Wyatt, PDG de CultureWorks, a déclaré :

Nous sommes très heureux de travailler avec les équipes les plus talentueuses d'architectes, de designers et de conservateurs sur le terrain dans chacune de ces villes incroyables. Chaque nouvel espace emblématique et destination reflètera la culture locale, l'esprit et le sentiment de sa région grâce à notre programmation, nos expositions, nos bars et nos restaurants. Nous sommes impatients de créer une expérience vraiment inoubliable pour nos clients et une communauté mondiale en pleine expansion.

Les trois nouveaux sites s'appuieront davantage sur le statut de Fotografiska en tant qu'expérience muséale pour le monde moderne, combinant des espaces d'exposition de photographie immersifs avec des événements culturels éclectiques, des programmes d'adhésion, des restaurants et des bars dynamiques, ainsi que des boutiques de musées judicieusement organisées. Le musée valorise et recherche de nouveaux sites dans des villes marquées par la culture, des quartiers chargés d'histoire et des bâtiments emblématiques disponibles pour une réutilisation créative et adaptative.

Le plan d'expansion mondial fait suite à la fusion du musée avec l'espace social et de travail privé, NeueHouse, et à la formation de leur société mère, CultureWorks, plus tôt cette année.

Fotografiska Berlin

Quartier : Mitte

Entreprises responsables du projet : Herzog & de Meuron (extension du toit extérieur du Kunsthaus Tacheles et plan de développement des environs de l'Am Tacheles) ; Studio Aisslinger (intérieur du bâtiment)

Construction originale : 1908

Taille : 58 000 pi2 (5 400 m2)

Fotografiska Berlin ouvrira ses portes dans l'ancien bâtiment du Kunsthaus Tacheles, dans le quartier de Mitte. Le bâtiment a été sauvé de la démolition par une organisation d'artistes en 1990, qui a repris et transformé la structure en un centre expérientiel et rebelle de pensée et d'expression créative et indépendante. En adoptant le mot yiddish « Tacheles », un mot qui signifie un discours honnête et direct, le bâtiment renvoie à la révolution culturelle suite à la chute du mur de Berlin, et est devenu un monument historique après le plus célèbre « squat » d'artistes et de militants dans l'histoire de la ville.

Fotografiska occupera l'ensemble du bâtiment, qui comprendra trois étages d'espace d'exposition, un restaurant, un lieu d'événement, un bistro, une boulangerie, un salon et un bar sur le toit. Les murs intérieurs sont recouverts des graffitis emblématiques de ses résidents des années 90, et Fotografiska conservera et intégrera l'œuvre dans la nouvelle structure rénovée.

L'ouverture est actuellement prévue pour l'automne 2022, et le calendrier de l'exposition inaugurale sera annoncé au début de l'année prochaine.

Fotografiska Miami

Quartier : Allapattah

Entreprise responsable du projet : David Rockwell / Rockwell Group (architecte d'intérieur et d'extérieur)

Construction originale : 1946

Taille : 42 000 pi2 (3 900 m2)

Fotografiska Miami résidera dans le quartier coloré et multiculturel d'Allapattah (un nom provenant du mot Séminole pour alligator), situé à l'ouest de Wynwood.

Rockwell Group dirigera la transformation intérieure et extérieure du nouveau lieu de résidence de Fotografiska : un entrepôt du milieu du siècle qui a d'abord servi de fabricant de portes, puis de marché et de centre de distribution d'épicerie. Le musée de 42 000 pi2 (3 900 m2) présentera des éléments de design uniques, comme une cour extérieure centrale et un jardin sur le toit, et sera situé près de Superblue et du Musée Rubell, contribuant à la réputation grandissante du quartier en tant que carrefour de l'art contemporain.

« L'expansion de Fotografiska est une énorme victoire pour Miami », a déclaré Mera Rubell. « L'expérience muséale de classe mondiale qu'ils ont établie grâce à leurs sites existants s'associera à la destination culturelle que nous avons créée avec notre musée et Superblue. Fotografiska s'adapte parfaitement à la nature dynamique et multiculturelle des résidents et des visiteurs de la ville, et nous sommes ravis d'accueillir Fotografiska Miami dans le quartier. »

Fotografiska Shanghai

Quartier : sur les bords de la rivière Suzhou Creek, au cœur du district de Jing'an

Entreprise responsable du projet : Neri&Hu (architecte d'intérieur et d'extérieur)

Construction originale : 1931

Taille : 50 000 pi2 (4 630 m2)

En tant que l'une des villes les plus dynamiques et les plus branchées d'Asie, stimulée par l'implantation d'industries créatives dans les domaines de la mode, des arts et du design, Shanghai sera le premier site asiatique de Fotografiska. Le musée ouvrira ses portes près de la zone de Suzhou Creek récemment rénovée et en pleine croissance. Le quartier central dispose d'une allée piétonne nouvellement construite le long de la rivière, d'un afflux de résidents commerciaux, résidentiels et culturels, et de nouveaux musées ouvrant dans un rayon de 1 km du futur site de Fotografiska.

Fotografiska Shanghai sera situé dans l'un des quatre entrepôts historiques construits au début du 20e siècle comme point de liaison entre les colonies internationales et la ville de Suzhou. Ces dépôts fournissaient à Shanghai des produits essentiels et frais apportés par bateau à travers le réseau dense de canaux fluviaux intérieurs.

Le bâtiment classé monument historique adopte la conception industrielle de l'époque et dispose de deux magnifiques escaliers qui seront des points focaux du site. L'entrepôt offre quatre étages et 50 000 pi2 (4637 m2) d'espace pour des expositions, des lieux d'événements intérieurs et extérieurs, un concept store, ainsi qu'un restaurant et un bar-salon surplombant la rivière et le célèbre entrepôt Sihang à proximité. La conception est dirigée par Neri&Hu – une pratique de conception architecturale interdisciplinaire primée basée à Shanghai et célèbre pour avoir conçu de nombreux sites emblématiques de la ville.

Le Fotografiska Shanghai devrait ouvrir ses portes à l'automne 2022.

