FOTON anuncia a primeira caminhonete de alto desempenho TUNLAND V

PEQUIM, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- De 11 a 14 de Abril, a Conferência Global de Parceiros da Foton 2023 com o tema "TOGETHER WIN FUTURE" está sendo realizada em Pequim, China. Mais de 110 distribuidores principais de 23 países ao redor do mundo estão participando do evento, que visa unir as direções estratégicas de desenvolvimento global e compartilhar as conquistas da globalização. No dia 13, a FOTON realizou a cerimônia de entrega da nova caminhonete TUNLAND V para o México, que também é o 11 milionésimo veículo da FOTON. Indicando a TUNLAND V equipada com um sistema de energia híbrido revelado globalmente pela primeira vez.

Tunland v

A FOTON TUNLAND V combina as inúmeras conquistas técnicas da FOTON, com uma estrutura de suspensão dianteira double-wishbone e traseira multi-link que atende às demandas de fortes capacidades off-road e alta capacidade de carga, mantendo o luxuoso conforto de direção. Como o primeiro produto da FOTON a apresentar um sistema de energia híbrido, a TUNLAND V tem um pico de torque de até 450 N·m. Ela alcança uma redução de 10% no consumo de combustível através do Auto Start-Stop, sistemas de recuperação de energia e um sistema de combustão de ultra-alta pressão, com uma eficiência térmica máxima de 50%. Além disso, para atender às diferentes exigências de trem de força dos clientes globais, a TUNLAND V também será equipada com o sistema de energia híbrido DHT da FOTON, sistemas elétricos e de alcance estendido, com capacidade máxima de bateria de 100 KWh e alcance total de até 900 km, alcançando alta performance, múltiplas opções de trem de força, longa duração e alto torque.

Em termos de inteligência, a TUNLAND V é equipada com dispositivos auxiliares de direção inteligentes, como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência e sistema de assistência de permanência na faixa, entre outros, alcançando o nível de L2.5 de direção autônoma. Em termos de conforto e segurança, possui um display inteligente de 14,6 polegadas, sistema inteligente de interação por voz e ligação inteligente de luz ambiente, fornecendo serviços inteligentes no carro e uma experiência imersiva. O desempenho geral de NVH foi aprimorado em 15% e as posições do motorista e co-piloto estão equipadas com seis airbags. A segurança ativa e passiva foi amplamente atualizada para fornecer aos usuários proteção total.

Nos últimos anos, a FOTON tem frequentemente realizado movimentos no negócio de caminhonetes, com o lançamento global da TUNLAND G7 em 2021, seguido pelo lançamento global da TUNLAND G9 em 2022, e agora a TUNLAND V, acompanhando as mudanças na demanda do mercado com o lançamento de um modelo por ano. A nova caminhonete TUNLAND V será lançada globalmente em mercados como os do Chile, Peru e Equador em 2024.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2053574/WechatIMG545.jpg

FONTE Foton International

