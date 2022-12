FOTON assinou um acordo de desenvolvimento conjunto, acelerando o negócio de novas energias da Europa

PEQUIM, 14 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 29 de novembro de 2022, a FOTON assinou um acordo com um parceiro europeupara o desenvolvimento de um novo veículo comercial leve elétrico. O acordo consolida a parceria firmada pelos dois grupos em setembro de 2017 para o desenvolvimento conjunto de soluções inovadoras para o mercado de veículos comerciais leves. Nos próximos meses, as duas partes finalizarão a documentação técnica do projeto e dos contratos até a Primavera de 2023.

O caminhão FOTON EV foi lançado na Green Logistics Expo 2022 em Pádua, Itália. (PRNewsfoto/Foton International)

Este novo acordo consolidará a parceria estabelecida pelos dois grupos em maio de 2018 para desenvolver e produzir novos produtos de veículos comerciais leves para o mercado europeu, com base na plataforma de produtos mini-caminhões da FOTON. Após mais de dois anos de desenvolvimento conjunto, o primeiro caminhão urbano das duas partes, o NP6, foi lançado na Europa em 26 de janeiro de 2021, em total conformidade com os padrões europeus.

Apenas em novembro, na Green Logistics Expo 2022, em Pádua, Itália, a FOTON trouxe os caminhões totalmente elétricos desenvolvidos para o mercado europeu, mostrando seus sinais de entrada no mercado europeu de novas energias.

Em Junho deste ano, a FOTON já começou a emergir na Europa. Em 3 de Junho, a FOTON estreou dois caminhões puramente elétricos desenvolvidos especificamente para o mercado europeu na exposição IFAT em Munique, na Alemanha. Desde então, a FOTON iniciou sua entrada no mercado europeu de novas energias.

Sabe-se que a União Europeia fechou um acordo para proibir efetivamente novos carros de motor a combustão a partir de 2035,, o que significa que o mercado europeu de veículos de nova energia está mudando para a via rápida. A FOTON já atendeu aos seus padrões de tecnologia de novas energias, qualidade do produto e cadeia de abastecimento. Como cartão de acesso ao mercado europeu, o WVTA é reconhecido internacionalmente como um dos sistemas de certificação mais valiosos do mundo e aceito em toda a UE sem a necessidade de testes adicionais. Uma variedade de novos produtos de energia da FOTON, incluindo caminhões, VANs e ônibus totalmente elétricos, receberam a certificação WVTA e foram colocados em operação em países como Austrália, Nova Zelândia e Cingapura.

Entende-se que a FOTON também está melhorando gradualmente sua operação, rede de vendas e serviços na Europa. Nos próximos anos, a FOTON se esforçará para alcançar avanços nos mercados europeus, como Itália, Polônia e Alemanha, e gradualmente conquistar o novo mercado europeu de energia, construindo uma cadeia industrial no mercado de ponta.

FONTE Foton International

