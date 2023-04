FOTON HELD MEGA SHOW, ATUALIZANDO A LINHA DUPLA DOS RECURSOS GLOBAIS DE PRODUTOS

PEQUIM, 14 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Foi realizada entre 11 e 14 de abril, a Foton Global Partners Conference 2023 com o tema "TOGETHER WIN FUTURE", em Pequim, China. Mais de 110 distribuidores principais de 23 países em todo o mundo participaram do evento, que teve como objetivo unir direções de desenvolvimento estratégico global e compartilhar as conquistas da globalização. No dia 12 de abril, a FOTON MEGA SHOW foi inaugurada, com mais de 100 categorias de veículos comerciais cobrindo toda a série de combinações de veículos comerciais em um tipo "W", cobrindo rotas de combustível, híbrido, elétrico e combustível de hidrogênio. Isso implica o desenvolvimento "ganha-ganha" da FOTON e dos parceiros globais.

A FOTON atualizou sua cadeia de valor com um sistema de fabricação inteligente e padrões de controle de qualidade tecnológica. A empresa possui joint ventures com a Cummins e a ZF, mantendo parceria estratégica com a CATL para permitir upgrades de produtos de combustível e nova energia, estabelecendo um "SuperPowerTrain" em todo o mundo.

A FOTON alcançou avanços e liderança em negócios chave no Sudeste Asiático, na América Latina e outras regiões. Na Colômbia, a FOTON ficou em segundo lugar em vendas de caminhões por três anos consecutivos e detém a participação de mercado em caminhões pesados AMT. Nas Filipinas, o modelo de caminhão leve de 7,5 toneladas da FOTON tem sido o mais vendido por três anos consecutivos.

A FOTON sempre aderiu a um caminho de desenvolvimento estratégico de desenvolvimento de linha dupla "ICE+BEV". Já em 2003, a FOTON iniciou a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de veículos de energia, pesquisando e dominando de forma independente as principais tecnologias "três elétricas" com desenvolvimento multi-rotas de novas tecnologias de energia, como células de combustível elétricas puras, híbridas e de hidrogênio. Nos últimos anos, sob a tendência global de "descarbonização", a FOTON entrou no mercado global com seus novos produtos de energia na China, onde a concorrência é a mais intensa. Os caminhões, vans e ônibus totalmente elétricos da empresa passaram na certificação EU WVTA e agora estão "dirigindo para" Itália, Polônia, Espanha e outros países europeus. No mesmo tempo, os projetos de desenvolvimento elétrico da FOTON com líderes europeus de veículos comerciais leves também estão em andamento, e seu negócio Europeu está acelerando de forma abrangente.

A FOTON havia entregue mais de 1.400 ônibus totalmente elétricos na América Latina, tornando-se a marca com a maior participação de mercado de E-ônibus da região. Em mercados como Malta, México, Austrália, Nova Zelândia, Índia e Egito, os ônibus elétricos e a células de combustível de hidrogênio da FOTON também alcançaram operações comerciais em cenas centrais, como sistemas de transporte público e aeroportos internacionais.

FONTE Foton International

