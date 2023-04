FOTON liefert das 11-millionste Fahrzeug aus und führt den Weltmarkt mit erneuerbarer Energie und intelligenter Technik an

PEKING, 14. April 2023 /PRNewswire/ -- Vom 11. bis 14. April fand in Peking, China, die Foton Global Partners Conference 2023 mit dem Thema ,,TOGETHER WIN FUTURE" statt. Mehr als 110 Hauptvertriebshändler aus 23 Ländern nahmen an der Veranstaltung teil. Auf der Hauptkonferenz am 13. Juni hielt FOTON die feierliche Übergabe des weltweit 11-millionsten Fahrzeugs ab.

Tatsächlich hat FOTON im Jahr 2021 die Marke von 10 Millionen weltweit verkauften Fahrzeugen überschritten und ist damit das erste Unternehmen, das diese Marke in kürzester Zeit, d.h. in nur 25 Jahren, erreicht hat. In den letzten zwei Jahren hat die Doppelstrategie „ICE+BEV" von FOTON inmitten eines weltweiten Wirtschaftsabschwungs erste Erfolge gezeigt.

Die neue energietechnische Reserve von FOTON treibt die Verbesserung der gesamten Produktlinie voran, wie die Veröffentlichung des neuen Produkts zeigt. Das Antriebssystem des TUNLAND V umfasst einen Hybrid-, einen Elektro- und einen Elektroantrieb mit verlängerter Reichweite. Das Fahrwerk besteht aus einem vorderen Doppelquerlenker- und einem hinteren Mehrlenker-Hochleistungsfahrwerk, so dass der TUNLAND V die Anforderungen an Geländetauglichkeit, sehr hoher Belastbarkeit, Intelligenz und Komfort auf Luxusauto-Niveau erfüllt.

Im Bereich der kraftstoffbetriebenen Fahrzeuge hat FOTON durch den Wettbewerbsvorteil der „SuperPowerTrain"-Kernantriebskette mit Foton Cummins, Foton ZF und führenden globalen Komponentenlieferanten eine insgesamt überragende und führende Position in Südostasien und Lateinamerika erreicht. In Kolumbien steht FOTON seit drei Jahren in Folge an zweiter Stelle auf dem Lkw-Markt und hat den höchsten Marktanteil für schwere AMT-Produkte, während FOTON auf den Philippinen drei Jahre in Folge das meistverkaufte 7,5 Tonnen Kleinlastwagenmodell war.

Im Bereich der erneuerbaren Energien ist FOTON das erste Unternehmen, das seit 2003 Wasserstoff-Brennstoffzellen- und Elektroprodukte auf den Markt bringt. Es stattete erfolgreich die Olympischen Spielen 2008 und 2022 aus. Die Produkte mit erneuerbarer Energie von FOTON haben jetzt die EU-WVTA-Zertifizierung erhalten und werden in Italien, Polen, Spanien und anderen europäischen Ländern eingeführt.

Im Jahr 2022 hat FOTON mehr als 1.400 Elektrobusse in Lateinamerika ausgeliefert und wurde damit zur Marke mit dem höchsten Marktanteil bei E-Bussen in der Region. Auf den Märkten wie Malta, Mexiko, Australien, Neuseeland, Indien und Ägypten hat FOTON ebenfalls den kommerziellen Betrieb aufgenommen.

Das Übersee-IOV-System von FOTON wurde offiziell eingeführt und bietet Funktionen für Flottenmanagement, Ortungsdienste, Kraftstoffverbrauchsanalyse, Drei-Strom-Analyse und TCO-Management für sowohl Kraftstoff- als auch erneuerbare Energieprodukte. Das System wird zunächst in Singapur, Chile, Australien und Neuseeland eingesetzt. Mit über 2,26 Millionen vernetzten Fahrzeugen wird FOTON den geschäftlichen Nutzen der Nutzer weltweit steigern.

