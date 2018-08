Foundation for a Smoke-Free World presenta su programa preliminar en temas de salud, ciencia y tecnología, y lanza una convocatoria multimillonaria para recibir propuestas para el desarrollo de biomarcadores

NUEVA YORK, 16 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Foundation for a Smoke-Free World anunció la publicación de su Programa preliminar en temas de salud, ciencia y tecnología e invitó a la opinión pública a comentar su contenido. La fundación preparó su Programa preliminar tras consultar a una amplia gama de especialistas y revisar los datos epidemiológicos más recientes sobre el tabaquismo, los resultados de la encuesta Estado actual del tabaquismo de la fundación y trabajos recientes sobre las carencias de las investigaciones en el tema.

El Programa preliminar divide el trabajo en tres áreas:

Financiar investigaciones para responder a las preguntas de consumidores, médicos y responsables de la normatividad en torno al tabaquismo, dejar de fumar y reducción del daño, y para fortalecer las capacidades investigativas en los países donde vive la mayoría de quienes fuman

Generar mecanismos de financiamiento a fin de estimular la innovación y contar con más herramientas efectivas para dejar de fumar y mejorar el acceso a formas accesibles de hacerlo, además de contar con más productos de menor riesgo en países de ingresos bajos y medios

Financiar la recopilación de datos y su análisis para medir los avances e informar las acciones de consumidores, investigadores y otros actores, además de la propia fundación

La fundación recibirá con beneplácito comentarios sobre el Programa preliminar a través de su sitio web hasta el 15 de septiembre de 2018; después los revisará y ponderará su inclusión en la redacción definitiva del Programa que publicará en noviembre de 2018.

"El tabaquismo sigue siendo la principal causa evitable de muerte y discapacidad en el mundo. Si nada cambia, se calcula que en este siglo mil millones de personas sufrirán una muerte prematura debida al tabaquismo. Invitamos a todas las personas interesadas en acelerar el final del tabaquismo a revisar nuestro Programa preliminar en salud, ciencia y tecnología, y a enviarnos sus observaciones. Nos gustaría recibir comentarios de fumadores y sus familiares, de investigadores, innovadores y otorgantes de fondos para la innovación, profesionales de la salud que estén trabajando en ayudar a los fumadores a dejar el tabaco y aminorar los riesgos para su salud, y responsables de la formulación de políticas públicas", dijo el Dr. Farhad Riahi, director del área de salud, ciencia y tecnología de Foundation for a Smoke-Free World.

La fundación lanza una convocatoria multimillonaria para recibir propuestas para el desarrollo de biomarcadores

Además de su Programa preliminar sobre salud, ciencia y tecnología, la fundación está convocando al envío de propuestas para desarrollar biomarcadores objetivos de exposición al tabaco y la nicotina capaces de diferenciar entre varios grupos de productos que aportan nicotina (por ejemplo, cigarrillos, tabaco sin combustión, vaporizadores y terapia de remplazo de nicotina).

Para poner fin al tabaquismo se requiere de investigaciones, incluidos los estudios longitudinales que evalúan los patrones de consumo y los resultados de usar productos tradicionales y nuevos a base de nicotina. La encuesta sobre el panorama de los biomarcadores que recientemente comisionó la Fundación muestra la ausencia de un biomarcador o panel de biomarcadores capaz de distinguir de manera confiable entre el uso de distintos productos de nicotina y tabaco, o de identificar uso doble o múltiple. Los estudios se beneficiarán enormemente de la disponibilidad de biomarcadores de exposición y situación de uso, disminuyendo así la dependencia de encuestas y autoinformes.

"A medida que entrevistamos a los investigadores en relación con sus prioridades y necesidades, muy pronto quedó claro que contar con biomarcadores objetivos sobre la exposición mejoraría considerablemente la calidad y confiabilidad de la investigación del uso de distintos productos, y que la fundación realizaría una importante contribución al respaldar la investigación e innovación en el tema", dijo el Dr. Brian Erkkila, director de ciencia normativa de Foundation for a Smoke-Free World y ex toxicólogo en jefe del Centro para Productos del Tabaco de la Administración de Alimentos y Fármacos.

La fundación invita a concursantes con pericia en biomarcadores a solicitar fondos semilla para desarrollar propuestas de investigación integral. Posteriormente, la fundación financiará hasta tres proyectos de investigación con biomarcadores con duración de 2 años; cada proyecto recibirá un presupuesto de hasta $3 millones y un presupuesto máximo total de financiamiento de $9 millones. Los biomarcadores serán tanto tradicionales como digitales recopilados por biosensores, dispositivos portátiles y otros.

El proceso para participar en la convocatoria sobre biomarcadores se encuentra en el sitio web de la fundación. El plazo de recepción de propuestas termina el 28 de septiembre de 2018.

ACERCA DE FOUNDATION FOR A SMOKE-FREE WORLD



Foundation for a Smoke-Free World es una organización independiente y no lucrativa que tiene por objetivo mejorar la salud internacional mediante la eliminación del tabaquismo en esta generación.

Si desea más información sobre la fundación visite www.smokefreeworld.org.

FUENTE Foundation for a Smoke-Free World

Related Links

http://www.smokefreeworld.org