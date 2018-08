Foundation for a Smoke-Free World -säätiö julkaisee terveys-, tiede- ja teknologiaohjelmansa sekä miljoonaluokan biomarkkerien kehitysehdotuspyynnön

Säätiö pyytää yleisöä kommentoimaan ohjelmaa

NEW YORK, 16 elokuuta 2018 /PRNewswire/ -- Foundation for a Smoke-Free World -säätiö julkaisi alustavan terveys-, tiede- ja teknologiaohjelmansa (HST) ja pyytää yleisöä kommentoimaan. Säätiö on valmistellut alustavan ohjelmansa konsultoimalla laajalti asiantuntijoita sekä tarkastelemalla uusimpia tupakointia koskevia epidemiologisia tutkimuksia, säätiön Tupakoinnin tila -kyselyn tuloksia ja katsauksia viimeaikaisiin, alan tutkimuskirjallisuudessa olevia aukkoja paikkaaviin tutkimuksiin.

Alustava ohjelma keskittyy kolmeen osa-alueeseen:

Tutkimuksen rahoittaminen kuluttajien, lääkärien ja lainsäätäjien tupakointiin, tupakoinnin lopettamiseen ja haittavaikutusten vähentämiseen liittyviin kysymyksiin vastaamiseksi ja tutkimuskapasiteetin tukemiseksi niissä maissa, joissa suurin osa tupakoijista elää

Rahoitusmekanismien luomien innovaatioiden kannustamiseksi tupakoinninlopettamisapuvälineiden saralla sekä kohtuuhintaisten lopettamisapuvälineiden sekä riskinalentamistuotteiden saatavuuden lisäämiseksi matalan ja keskitasoisen tulotason maissa

Tiedonkeräämisen ja analytiikan rahoittaminen edistyksen mittaamiseksi sekä kuluttajien, tutkijoiden, muiden sidosryhmien ja itse säätiön valintojen tukemiseksi

Säätiö pyytää kommentteja alustavasta ohjelmasta verkkosivustolleen 15.9.2018 asti. Säätiö käy kommentit läpi ja harkitsee niiden sisällyttämistä ohjelman lopulliseen versioon, joka julkaistaan marraskuussa 2018.

"Tupakointi on edelleen maailman suurin yksittäinen kuolemaan ja invaliditeettiin johtava tekijä. Jos nykyinen kehitys jatkuu, tupakointi tappaa miljardi ihmistä ennenaikaisesti tämän vuosisadan aikana. Kutsumme kaikki tupakoinnin katoamisen nopeuttamisesta kiinnostuneet tarkastelemaan alustavaa HST-ohjelmaamme ja kommentoimaan sitä. Toivomme kuulevamme mielipiteitä tupakoijilta ja heidän perheiltään, tutkijoilta, innovaattoreilta ja innovaation rahoittajilta, tupakoinnin lopettamisessa ja sen terveyshaittojen vähentämisessä auttavilta terveydenhuollon ammattilaisilta sekä lainsäätäjiltä", sanoo Foundation for a Smoke-Free World -säätiön Chief Health, Science, and Technology Officer, lääkäri Farhad Riahi.

Järjestö esittää miljoonaluokan biomarkkerien kehitysehdotuspyynnön

Alustavan terveys-, tiede- ja teknologiaohjelmansa ohella säätiö esittää kehitysehdotuspyynnön objektiivisille, tupakalle ja nikotiinille altistumista ilmaiseville biomarkkereille, jotka erittelisivät toisistaan erilaiset nikotiinituoteryhmät (esim. savukkeet, savuton tupakka, sähkötupakka ja nikotiinikorvaushoito).

Tupakoinnin lopettaminen vaatii tutkimusta, mukaan lukien pitkittäistutkimuksia perinteisten ja uusien nikotiinituotteiden käyttötottumuksia ja käytön vaikutuksia. Säätiön hiljattain tilaama biomarkkeritilanteen kartoitus osoittaa, että tällä hetkellä ei ole olemassa biomarkkeria tai biomarkkeripaneelia, joka erittelisi luotettavasti erilaiset nikotiini- ja tupakkatuotteet tai tunnistaisi usean tuotteen käytön. Tutkimustyössä olisi paljon apua altistus- ja käyttöbiomarkkereille, jotta tutkimusten ei olisi pakko nojata itseraportointiin ja kyselyihin.

"Kun kyselimme tutkijoilta heidän prioriteeteistaan ja tarpeistaan, kävi nopeasti ilmi, että objektiiviset altistusbiomarkkerit parantaisivat erilaisten tuotteiden käyttöä koskevien tutkimusten laatua ja luotettavuutta suuresti, ja että säätiö voisi auttaa asiaa merkittävästi tukemalla tälle alueelle kohdistuvaa tutkimusta ja innovointia", sanoo tohtori Brian Erkkila, Foundation for a Smoke-Free World -säätiön Director of Regulatory Science ja entinen USA:n elintarvikeviraston tupakkatuotekeskuksen johtava toksikologi.

Säätiö pyytää hakijoita, joilla on kokemusta biomarkkereista, hakemaan kartoitusapurahoja tutkimusehdotusten kehittämiseen. Lisäksi säätiö rahoittaa enintään kolme 2-vuotista biomarkkeritutkimusta, joista kullekin on varattu enintään 3 miljoonan dollarin budjetti, eli apurahabudjetti on enintään 9 miljoonaa dollaria. Biomarkkereihin luetaan sekä perinteiset biomarkkerit että biosensorien, puettavan teknologian ja muiden laitteiden keräämät digitaaliset biomarkkerit.

Vastausprosessi kuvaillaan säätiön verkkosivustolla. Ehdotusten jättämisen takaraja on 28.9.2018.

TIETOJA FOUNDATION FOR A SMOKE-FREE WORLD -SÄÄTIÖSTÄ



Foundation for a Smoke-Free World on riippumaton, voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tarkoitus on parantaa terveyttä maailmanlaajuisesti lopettamalla tupakointi nykyisen sukupolven aikana.

Lisätietoa säätiöstä saat osoitteesta www.smokefreeworld.org.





