Foundation S da Sanofi, seleciona projetos engajados na luta contra o câncer infantil

O objetivo do braço filantrópico da farmacêutica é apoiar projetos que atuam na luta contra o câncer infantil nos países de baixa e média renda, onde as taxas de sobrevivência são baixas

SÃO PAULO, 16 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Foundation S – The Sanofi Collective, o fundo filantrópico de doação da Sanofi, está com uma chamada de projetos aberta para o programa My Child Matters (MCM) que procura apoiar financeiramente programas e iniciativas focadas na luta contra o câncer infantil em países de baixa e média renda, entre eles o Brasil. O prazo limite para se inscrever no projeto é até dia 2 de janeiro de 2023 e as inscrições estão abertas no site global da Fundação (em inglês).

Os projetos submetidos serão analisados pelo comitê da My Child Matters que vai priorizar e selecionar os projetos de acordo com critérios de inclusão social e inovação organizacional. As bolsas serão concedidas de acordo com os seguintes critérios: viabilidade e objetivos mensuráveis; replicabilidade em outros locais ou escalabilidade; resultados e impactos das atividades; sustentabilidade do projeto ao fim da bolsa; e prestação de contas demonstrada.

My Child Matters: apoio no combate ao câncer infantil

O programa My Child Matters foi lançado em 2005 e já apoiou 83 projetos, ajudou mais de 120.000 crianças e treinou 30.000 profissionais de saúde. Esta iniciativa apoia a meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) de alcançar até 2030 uma taxa de sobrevivência mínima de 60% para todas as crianças com câncer. My Child Matters objetiva proporcionar apoio financeiro, compartilhamento de experiências, além de revisões para mentores de equipes que trabalham com oncologia pediátrica em países de baixa e média renda. A iniciativa já forneceu apoio a 51 hospitais e ONGs em 33 países.

Sobre a Foundation S

A Foundation S, braço filantrópico da Sanofi, busca criar um futuro mais saudável para as próximas gerações, ampliando a inovação, a colaboração e apoiando ações concretas para melhorar a vida das pessoas em comunidades vulneráveis através de três áreas: combate ao câncer infantil, com sua iniciativa My Child Matters; aumento da saúde das comunidades vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas e ampliação das doações humanitárias com foco em populações carentes.

