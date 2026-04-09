Foundayo™ (orforglipron), la nueva pastilla GLP-1 de Lilly que se administra por vía oral para la pérdida de peso, ahora está disponible en Estados Unidos.

Foundayo ahora está disponible a través de LillyDirect® y de los proveedores de telemedicina, y está siendo distribuido a todas las farmacias minoristas de Estados Unidos.

Foundayo, la única pastilla de GLP-1 para la pérdida de peso que se puede tomar una vez al día a cualquier hora sin restricciones de comida o agua, comienza a un precio de $25 al mes para personas con cobertura de seguro comercial y $149 al mes para quienes paguen por cuenta propia.

INDIANÁPOLIS, 9 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) ha anunciado hoy que Foundayo™ (orforglipron) ya está disponible para adultos con obesidad o con sobrepeso, que también tienen problemas médicos relacionados con este, después de haber sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) el primero de abril de 2026. Cuando se usa junto con una dieta baja en calorías y más actividad física, Foundayo ayuda a las personas a perder el exceso de peso corporal sin recuperarlo. Foundayo es una pastilla que se toma una vez al día para la pérdida de peso y no tiene restricciones de alimentos ni agua. Ahora, las personas pueden acceder a Foundayo a través de LillyDirect® y de los proveedores de telemedicina. Su disponibilidad se está extendiendo a las farmacias minoristas de Estados Unidos a partir de hoy.

"Foundayo brinda una pérdida de peso significativa, un promedio de 27 libras en estudios clínicos, y ahora hemos facilitado todo lo que hemos podido el envío de recetas a domicilio", dijo IIya Yuffa, vicepresidente ejecutivo y presidente de Lilly USA y Capacidades Globales para Clientes. "Ahora, millones de estadounidenses pueden comunicarse con un profesional de la salud para determinar si Foundayo es adecuado para ellos y recibir la medicina en su casa a través del servicio de entrega a domicilio gratis de LillyDirect, u obtenerla a través de proveedores de telemedicina o farmacias minoristas locales".

Foundayo está disponible a un precio inicial de $149 por mes, en su dosis más baja, para personas que pagan por cuenta propia.1 Las personas elegibles con seguro comercial y cobertura para Foundayo podrían pagar tan solo $25 por mes con la tarjeta de ahorros de Foundayo.2 Además, a partir del 1o de julio de 2026, las personas elegibles con Medicare Parte D podrían pagar $50 por mes por Foundayo. Para entender sus opciones, visite www.foundayo.lilly.com/es.

Respaldado por el riguroso programa de estudios clínicos ATTAIN, Foundayo ha demostrado ayudar a las personas a perder peso sin recuperarlo. En el estudio ATTAIN-1, las personas que tomaron la dosis más alta de Foundayo y se mantuvieron bajo tratamiento perdieron un promedio de 27.3 libras (12.4%) en comparación con 2.2 libras (0.9%) para el grupo de placebo.3 Los participantes que tomaron Foundayo, independientemente de si se mantuvieron hasta la conclusión del estudio, perdieron un promedio de 25 libras (11.1%) en comparación con 5.3 libras (2.1%) para el grupo de placebo.4 En el programa ATTAIN, Foundayo, en todas las dosis, también condujo a reducciones en muchos marcadores de riesgo cardiovascular, incluidos la circunferencia de la cintura, el colesterol no HDL, los triglicéridos y la presión arterial sistólica.

El uso de Foundayo en combinación con otras medicinas agonistas de los receptores GLP-1 no es recomendado. Se desconoce si Foundayo es seguro y eficaz en niños. Foundayo podría causar tumores en la tiroides, incluido cáncer de tiroides. Manténgase alerta de posibles síntomas, como un bulto o inflamación en el cuello, ronquera, dificultad al tragar o falta de aire. Si tiene cualquiera de estos síntomas, infórmeselo a su profesional de la salud. Los efectos secundarios más comunes de Foundayo incluyen náusea, estreñimiento, diarrea, vómito, indigestión, dolor de estómago (abdominal), dolor de cabeza, inflamación del abdomen, cansancio, eructos, acidez, gases y pérdida del cabello. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Foundayo. Consulte la Indicación y el Resumen de Seguridad con Advertencias a continuación, además de la Información de Prescripción completa y la Guía del Medicamento.

Para más información acerca de Foundayo, visite www.foundayo.lilly.com/es. Para más información acerca de LillyDirect, visite www.lilly.com/lillydirect

Acceso a medicinas para la obesidad

La obesidad sigue siendo una de las pocas enfermedades crónicas serias que carece de una cobertura de seguro uniforme en los planes de salud de Estados Unidos. Aunque nuevas medicinas están transformando el tratamiento, aproximadamente la mitad de los estadounidenses con seguro patrocinado por su empleador carecen de cobertura para los medicamentos destinados al control de la obesidad.5 Como parte del compromiso de Lilly de ampliar el acceso a la medicina para la obesidad y mejorar su asequibilidad, Lilly ha creado más opciones de pago por cuenta propia para los pacientes individuales.

Acerca de Foundayo (orforglipron)6

Foundayo™ (orforglipron) está aprobado por la FDA para ayudar a adultos con obesidad, o adultos con sobrepeso y problemas médicos relacionados con este, a reducir el exceso de peso corporal y mantener dicha reducción a largo plazo, junto con una dieta baja en calorías y más actividad física. Foundayo es un agonista del receptor del péptido 1 similar al glucagón de molécula pequeña (no peptídico) que se toma por vía oral una vez al día a cualquier hora con o sin alimentos y agua.7 El orforglipron fue descubierto por Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. y licenciado por Lilly en 2018. Además del control de sobrepeso crónico, orforglipron también está siendo estudiado como un posible tratamiento para la diabetes tipo 2, la apnea obstructiva del sueño, el dolor de rodillas causado por la osteoartritis, la hipertensión, la enfermedad arterial periférica, y la incontinencia urinaria causada por el estrés.

Acerca del programa de estudios clínicos ATTAIN-1 y ATTAIN-2

El programa global de desarrollo clínico ATTAIN Fase 3 para orforglipron ha inscrito a más de 4,500 personas con obesidad o sobrepeso en dos estudios de registro globales.

ATTAIN-1 (NCT05869903) es un estudio en fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de 72 semanas de duración que compara la eficacia y la seguridad de varias dosis de orforglipron con el grupo de placebo en adultos con obesidad o sobrepeso, con al menos una de las siguientes comorbilidades: hipertensión, dislipidemia, apnea obstructiva del sueño o enfermedad cardiovascular, quienes no tenían diabetes. El estudio aleatorizó a 3,127 participantes de EE. UU., Brasil, China, India, Japón, Corea del Sur, Puerto Rico, Eslovaquia, España y Taiwán para recibir varias dosis de orforglipron o placebo en combinación con una dieta saludable y actividad física. El principal objetivo del estudio fue demostrar que orforglipron es superior al placebo en la reducción del peso corporal a partir de la línea de referencia después de 72 semanas.

ATTAIN-2 (NCT05872620) es un estudio en fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de 72 semanas de duración que compara la eficacia y seguridad de varias dosis de orforglipron con placebo en adultos con obesidad o sobrepeso y diabetes tipo 2. En el estudio se aleatorizaron a más de 1,600 participantes de EE. UU., Argentina, Australia, Brasil, China, República Checa, Alemania, Grecia, India, Corea del Sur y Puerto Rico para recibir varias dosis de orforglipron o placebo en combinación con una dieta saludable y actividad física. El principal objetivo del estudio fue demostrar que orforglipron es superior al placebo en la reducción del peso corporal a partir de la línea de referencia a las 72 semanas.

INDICACIÓN Y RESUMEN DE SEGURIDAD CON ADVERTENCIAS

Foundayo™ (FOUN-DA-YO) es una medicina recetada que se utiliza junto con una dieta baja en calorías y más actividad física que ayuda a los adultos con obesidad o algunos adultos con sobrepeso, que también tienen problemas médicos relacionados con este, a perder el exceso de peso corporal sin recuperarlo.

Foundayo no debe utilizarse con otro medicamento agonista del receptor GLP-1.

Se desconoce si Foundayo es seguro y eficaz en niños.

Advertencias - Foundayo podría causar tumores en la tiroides, incluido cáncer de tiroides. Mantente alerta de posibles síntomas, como un bulto o inflamación en el cuello, ronquera, dificultad al tragar o falta de aire. Si tienes algunos de estos síntomas, habla con tu profesional de la salud.

No uses Foundayo si tú o alguien de tu familia ha padecido un tipo de cáncer de tiroides llamado carcinoma medular de tiroides (CMT).

No uses Foundayo si padeces el síndrome de Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 2 (NEM2).

No uses Foundayo si has tenido una reacción alérgica seria al orforglipron o eres alérgico a cualquiera de los ingredientes de Foundayo

Foundayo podría causar efectos secundarios serios, incluyendo:

Inflamación del páncreas (pancreatitis). Suspende el uso de Foundayo y llama a tu profesional de la salud de inmediato si sientes un dolor severo y persistente en el área del estómago (abdomen), con o sin náusea o vómito. A veces podrías sentir este dolor desde el abdomen hasta la espalda.

Problemas estomacales severos. Se han reportado problemas estomacales, a veces severos, en personas que usan Foundayo. Habla con tu profesional de la salud si tienes problemas estomacales severos o que persisten.

Problemas renales causados por la deshidratación. La diarrea, la náusea y el vómito podrían causar la pérdida de fluidos (deshidratación), lo que podría ocasionar problemas renales. Es importante que tomes líquidos para ayudar a reducir el riesgo de deshidratación. Infórmale de inmediato a tu profesional de la salud si tienes náusea, vómitos o diarrea persistente.

Nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia). Tu riesgo de tener un nivel bajo de azúcar en la sangre podría ser mayor si usas Foundayo con medicinas que puedan causar niveles bajos de azúcar, como una sulfonilurea o insulina. Las señales y síntomas del nivel bajo de azúcar en la sangre podrían incluir mareos o aturdimiento, sudoración, confusión o somnolencia, dolor de cabeza, visión borrosa, dificultad al hablar, temblores, taquicardia, ansiedad, irritabilidad o cambios de ánimo, hambre, debilidad o agitación.

Reacciones alérgicas serias. Suspende el uso de Foundayo y obtén ayuda médica de inmediato si tienes cualquiera de los síntomas de una reacción alérgica seria, incluyendo inflamación en la cara, labios, lengua o garganta, dificultad para respirar o tragar, salpullido severo o picazón, desmayo o mareo, o taquicardia.

Cambios en la visión en pacientes con diabetes tipo 2. Habla con tu profesional de la salud si experimentas cambios en la visión durante el tratamiento con Foundayo.

Problemas de vesícula. Algunas personas han tenido problemas de vesícula al usar Foundayo. Habla con tu profesional de la salud de inmediato si tienes síntomas de problemas de vesícula, como dolor en la parte superior del estómago (abdomen), fiebre, piel u ojos amarillentos (ictericia) o heces de color arcilla, entre otros.

Entrada de comida o líquido a los pulmones durante una cirugía u otros procedimientos que usen anestesia o requieran un estado de somnolencia profunda (sedación profunda). Foundayo podría aumentar la posibilidad de que entre comida a los pulmones durante una cirugía u otros procedimientos. Infórmales a tus profesionales de la salud que estás usando Foundayo antes de que te programen una cirugía u otros procedimientos.

Efectos secundarios comunes

Los efectos secundarios más comunes de Foundayo incluyen náusea, estreñimiento, diarrea, vómito, indigestión, dolor de estómago (abdominal), dolor de cabeza, inflamación abdominal, cansancio, eructos, acidez, gases y pérdida del cabello. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Foundayo. Habla con tu profesional de la salud si presentas algún efecto secundario que te moleste o persista.

Habla con tu médico si tienes cualquier efecto secundario. Puedes reportar los efectos secundarios al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

Antes de tomar Foundayo

Infórmale a tu profesional de la salud sobre todas las medicinas que usas. Foundayo podría afectar el funcionamiento de algunas medicinas, y algunas medicinas podrían afectar el funcionamiento de Foundayo.

Foundayo podría afectar el funcionamiento de algunas medicinas, y algunas medicinas podrían afectar el funcionamiento de Foundayo. Registro de Exposición durante el Embarazo: Existe un registro de exposición durante el embarazo para mujeres que toman Foundayo durante el suyo. El propósito de dicho registro es recopilar información sobre tu salud y la de tu bebé. Habla con tu profesional de la salud sobre cómo puedes participar en este registro, o puedes comunicarte con Eli Lilly and Company al 1-800-LillyRx (1-800-545-5979).

Existe un registro de exposición durante el embarazo para mujeres que toman Foundayo durante el suyo. El propósito de dicho registro es recopilar información sobre tu salud y la de tu bebé. Habla con tu profesional de la salud sobre cómo puedes participar en este registro, o puedes comunicarte con Eli Lilly and Company al 1-800-LillyRx (1-800-545-5979). Si tomas píldoras anticonceptivas por vía oral, habla con tu profesional de la salud antes de tomar Foundayo. La efectividad de las píldoras anticonceptivas podría disminuir mientras tomas Foundayo. Tu profesional de la salud podría recomendarte otro tipo de método anticonceptivo durante 30 días después de que hayas comenzado con Foundayo y por 30 días después de cada aumento de dosis .

Tu profesional de la salud podría recomendarte otro tipo de método anticonceptivo durante 30 días después de que hayas comenzado con Foundayo y por 30 días después de cada aumento de dosis Habla con tu profesional de la salud acerca del nivel bajo de azúcar en la sangre y cómo manejarlo. Infórmale a tu profesional de la salud si estás tomando alguna medicina para tratar la diabetes, incluyendo algún tipo de insulina o sulfonilurea.

Revisa estas preguntas con tu profesional de la salud:

❑ ¿Tienes otras afecciones médicas, incluyendo cualquier enfermedad relacionada con el páncreas o tus riñones, problemas severos del hígado, problemas estomacales severos como un retraso en el vaciamiento del estómago (gastroparesia) o problemas al digerir alimentos?

❑ ¿Tienes historia de retinopatía diabética?

❑ ¿Tienes programada una cirugía u otros procedimientos que usen anestesia o requieran un estado de somnolencia profunda (sedación profunda)?

❑ ¿Estás embarazada o planeas estarlo? Foundayo podría perjudicar a tu bebé por nacer.

❑ ¿Estás lactando o planeas lactar? No se recomienda la lactancia durante el tratamiento con Foundayo.

❑ ¿Tomas medicinas recetadas o sin receta, vitaminas o suplementos herbales?

Modo de administración

Toma Foundayo exactamente como tu profesional de la salud te lo indique.

Toma Foundayo con una dieta baja en calorías y más actividad física.

Toma Foundayo por vía oral 1 vez al día, con o sin alimentos.

Toma las tabletas enteras. No rompas, tritures ni mastiques la pastilla.

Si omites una dosis, tómala lo antes posible. No tomes 2 dosis de Foundayo en el mismo día.

tomes dosis de Foundayo en el mismo día. No tomes más de 1 pastilla por día.

Si olvidas tomar Foundayo durante 7 o más días consecutivos, llama a tu profesional de la salud para hablar sobre cómo reiniciar tu tratamiento.

Si tomas Foundayo en exceso, llama a tu profesional de la salud o al Centro de Control de Envenenamiento al 1‑800-222-1222, o acude de inmediato a la sala de emergencias del hospital más cercano.

Más información

Foundayo es una medicina recetada disponible en tabletas de 0.8 mg, 2.5 mg, 5.5 mg, 9 mg, 14.5 mg, o 17.2 mg que se toman por vía oral. Llama al 1-800-545-5979 o visita foundayo.lilly.com/es para más información

Este resumen proporciona información básica sobre Foundayo, pero no incluye toda la información que se conoce sobre esta medicina. Lee la información que viene con tu receta cada vez que recibas un nuevo suministro. Esta información no sustituye hablar con tu médico. Asegúrate de hablar con tu médico o un profesional de salud acerca de Foundayo y su modo de administración. Tu médico es la persona más indicada para ayudarte a decidir si Foundayo es adecuado para ti.

OG CON BS APR2026

Foundayo™ es una marca comercial de Eli Lilly and Company.

Notas al pie y Referencias

Solo para personas que pagan por cuenta propia. Se requiere una receta médica. Se aplican términos. Podrían aplicarse impuestos y cargos adicionales. Un mes se define como 30 días. Para los términos y condiciones completos, encontrará más información en foundayo.lilly.com/es. Se excluyen los beneficiarios de programas del gobierno. Se aplican términos y condiciones. Más información en foundayo.lilly.com/es. El estimando de eficacia representa la eficacia a partir de la suposición de que todos los participantes aleatorizados permanecieron en el estudio (con posibles interrupciones y modificaciones de dosis) por la totalidad de las 72 semanas sin iniciar tratamientos prohibidos para el control del peso6 El estimando del régimen de tratamiento representa el promedio estimado de la eficacia del tratamiento independientemente del cumplimiento de las pautas del estudio o la iniciación de tratamientos prohibidos para el control del peso.6 International Foundation of Employee Benefit Plans. Pulse Survey: GLP-1 Drugs Corporate Only. Publicado en 2024. Consultado el 5 de noviembre, 2025. https://www.ifebp.org/docs/default-source/pdf/resources---news/pulse-surveys/survey-glp-drugs-2024.pdf. Foundayo. Información de Prescripción. Lilly USA, LLC. Ma X, Liu R, Pratt EJ, Benson CT, Bhattachar SN, Sloop KW. Effect of Food Consumption on the Pharmacokinetics, Safety, and Tolerability of Once-Daily Orally Administered Orforglipron (LY3502970), a Non-peptide GLP-1 Receptor Agonist. Diabetes Ther. 2024 Apr;15(4):819-832. https://doi.org/10.1007/s13300-024-01554-1. Epub 2024 Feb 24. PMID: 38402332; PMCID: PMC10951152.

Acerca de Lilly

Lilly es un fabricante de medicinas que convierte la ciencia en curas para mejorar la vida de las personas de todo el mundo. Hemos estado a la vanguardia de descubrimientos transformadores por casi 150 años. Actualmente nuestras medicinas ayudan a decenas de millones de personas de todo el mundo. Valiéndose del poder de la biotecnología, la química y la medicina genética, nuestros científicos ponen constantemente a prueba nuevos descubrimientos para solucionar algunos de los retos más importantes del campo de la salud en todo el mundo, redefiniendo el tratamiento de la diabetes, tratando la obesidad y combatiendo sus efectos más devastadores a largo plazo, avanzando en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer, solucionando algunos de los trastornos más debilitantes del sistema inmunológico y transformando los cánceres más difíciles de tratar en enfermedades manejables. Con cada paso que damos hacia un mundo más sano, nos sentimos motivados por nuestra misión de mejorar las vidas de más millones de personas. Esto incluye realizar estudios clínicos innovadores que reflejen la diversidad del mundo en el que vivimos y, además, seguir trabajando para asegurar que nuestras medicinas sean accesibles y costeables. Para más detalles, visita Lilly.com y Lilly.com/news, o síguenos en Facebook, Instagram y LinkedIn. P-LLY

Advertencia sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas (tal y como se define ese término en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995) sobre Foundayo (orforglipron) como tratamiento para adultos con obesidad o algunos adultos con sobrepeso que también tienen problemas médicos relacionados con este, y refleja las creencias y expectativas actuales de Lilly. Sin embargo, como ocurre con cualquier producto farmacéutico, existen riesgos e incertidumbres sustanciales en el proceso de investigación, desarrollo y comercialización de fármacos. Entre otras cosas, no se puede garantizar que los estudios planificados o en curso se completen según lo previsto, no hay garantías de que los resultados de los estudios que se realicen en el futuro coincidan con los resultados de los estudios realizados hasta la fecha, de que el orforglipron reciba aprobaciones regulatorias adicionales, o de que sea exitoso comercialmente. Para más información sobre estos y otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran de las expectativas de Lilly, véanse los formularios 10-K y 10-Q presentados por Lilly ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. Salvo que lo exija la ley, Lilly no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar acontecimientos posteriores a la fecha de este comunicado.

Marcas comerciales y nombres de marcas

Todas las marcas comerciales o nombres comerciales mencionados en este comunicado de prensa son propiedad de la empresa o, en la medida en que las marcas comerciales o nombres comerciales pertenecientes a otras empresas se mencionen en este comunicado de prensa, propiedad de sus respectivos dueños. Solo con propósitos de conveniencia, las marcas comerciales y nombres comerciales que se mencionan en este comunicado de prensa no incluyen los símbolos ® y ™, pero dichas referencias no deben interpretarse como ningún indicador de que la empresa o, en la medida aplicable, sus respectivos propietarios no hagan valer, en la máxima medida en virtud de la legislación vigente, los derechos de la empresa o sus derechos sobre los mismos. No pretendemos que el uso o la exhibición de marcas comerciales y nombres comerciales de otras empresas impliquen una relación con nosotros, o que dichas empresas nos respalden o patrocinen.

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FUENTE Eli Lilly and Company