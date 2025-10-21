Foundever® ouvre un nouveau centre de contact à Louxor, le premier hub de CX offshore en Haute Égypte

LE CAIRE, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Foundever®, le leader mondial des solutions d'expérience client (CX), vient de fêter l'ouverture de son nouveau centre de contact à Louxor, marquant le premier centre CX offshore de l'entreprise en Haute-Égypte.

Amr Talaat, ministre égyptien des Communications et des Technologies de l'information, ainsi que Laurent Uberti, CEO du groupe, président exécutif et cofondateur de Foundever, Benedita Miranda, COO EMEA, Mina Wahba, responsable national pour l'Égypte, et Ahmed El Zaher, CEO d'ITIDA, ont assisté à la cérémonie d'ouverture.

Le nouveau site démarre avec 200 collaborateurs et s'étendra à 400 employés à temps plein d'ici décembre 2026. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un plan plus large de l'entreprise visant à créer 5 000 nouveaux emplois en Égypte au cours des trois prochaines années, renforçant ainsi la position de l'Égypte en tant que destination mondiale pour la délocalisation CX et IT.

Foundever est déjà présent au Caire, dans le parc technologique de Maadi et dans le complexe commercial City Stars, où l'entreprise a enregistré une croissance de 115% l'année dernière. Aujourd'hui, la société soutient 15 clients internationaux dans 14 langues, soulignant ainsi la force de l'Égypte en tant que hub de l'externalisation multilingue.

En installant son premier centre de Haute-Égypte à Louxor, Foundever exploite le vivier de talents de la région, crée des parcours de carrière plus proches du domicile pour les jeunes professionnels et contribue au développement social et économique des communautés environnantes.

L'ouverture du hub de Louxor marque une étape importante dans le parcours de Foundever visant à intégrer des solutions pratiques d'IA dans chaque expérience client. Foundever permet aux collaborateurs de Luxor de travailler plus intelligemment, plus rapidement et avec plus de confiance, en offrant des expériences simples, transparentes et centrées sur l'humain à grande échelle.

Foundever combine des technologies innovantes telles que l'IA conversationnelle, les modèles de langage personnalisés et l'automatisation de l'IA agentique pour élever les capacités de chaque collaborateur. Cette approche axée sur l'humain accélère la transformation, améliore la productivité et garantit que chaque interaction apporte plus de valeur aux clients et aux équipes.

« L'Égypte s'est révélée être l'un de nos marchés de croissance les plus dynamiques », déclare Laurent Uberti. « Le lancement de notre premier hub en Haute-Égypte témoigne de notre confiance dans l'incroyable potentiel de la région : ses habitants, ses talents et son esprit d'innovation. Louxor jouera un rôle clé dans la mise en œuvre de notre vision globale de l'avenir de l'expérience client. »

« L'ouverture de ce nouveau centre à Louxor souligne tout le dynamisme de l'Égypte en tant que centre d'externalisation et élargit les possibilités de carrière numérique aux jeunes de Haute-Égypte », conclut Amr Talaat.

