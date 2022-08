FountainCap remporte le prix de la société de gestion d'actifs de l'année

HONG KONG, 18 août 2022 /PRNewswire/ -- FountainCap Research and Investment (Hong Kong) Co., Ltd. (« FountainCap ») a remporté le prix de la société de gestion d'actifs de l'année - Catégorie « Actions à l'étranger à position longue », Chine, lors de la remise des prix The Asset Triple A Sustainable Investing Awards 2022 (les « prix »).

Les prix sont rigoureusement examinés par le comité de rédaction de The Asset afin de récompenser les lauréats les plus performants chaque année. Les décisions sont complétées par des données sur l'interaction avec les clients et par Asset Benchmark Research.

Fondée en 2014, FountainCap est composée d'une équipe chevronnée d'investisseurs dirigée par l'investisseur expérimenté chinois Frank Ding, qui apporte près de 30 ans d'expérience en matière de recherche et d'investissement sur le marché chinois.

« Nous sommes honorés de recevoir le prix de la société de gestion d'actifs de l'année - Catégorie "Actions à l'étranger à position longue", Chine, décerné par The Asset. Nous espérons pouvoir faire profiter les investisseurs du monde entier de notre expertise locale, de notre perspective internationale et de notre rigueur en matière de recherche, afin que nos clients puissent en tirer des bénéfices à long terme », a déclaré Steven Luk, président directeur général.

Le prix prestigieux décerné à FountainCap s'ajoute aux résultats constants de ses investissements et à l'excellence de ses services à la clientèle au cours de l'année écoulée. En tant que gestionnaire d'actifs chinois à long terme, FountainCap a fait ses preuves auprès de grands clients institutionnels en leur apportant des connaissances et des perspectives spécifiques à la Chine. L'année 2021 a été une difficile pour de nombreux gestionnaires chinois, mais FountainCap a surmonté les nombreux défis auxquels il a fait face et a atteint de nouveaux sommets avec des entrées record dans le cadre de sa stratégie. La plupart des actifs sous gestion de FountainCap sont des actifs institutionnels, notamment des fonds souverains mondialement reconnus, des pensions, des fonds de dotation, des entreprises et des family offices.

À propos de FountainCap

Dirigée par Frank Ding, l'équipe chargée des investissements est composée de spécialistes du secteur qui possèdent une expérience cumulée de plus de 60 ans dans le domaine des investissements en Chine et dans huit cycles de marchés internationaux. Tous les professionnels possèdent les connaissances requises en matière d'investissement international, et bénéficient d'une profonde compréhension de l'économie et du marché chinois. L'objectif de FountainCap est de générer en permanence des résultats exceptionnels en matière d'investissement à long terme et de fournir les meilleurs services à ses clients.

www.fountaincapri.com

À propos des prix

La période de couverture pour les prix s'étale du 1er janvier au 31 décembre 2021 et couvre l'ensemble de la région Asie-Pacifique et Moyen-Orient. Les critères de sélection comprennent principalement le rendement, le service à la clientèle et l'intégration des facteurs ESG. Les prix ne sont pas représentatifs du rendement futur de FountainCap et peuvent ne pas être représentatifs de l'expérience d'un client ou d'un évaluateur parce qu'ils reflètent une moyenne, ou un échantillon, de toutes ses expériences. FountainCap n'a pas payé de frais pour être inclus dans les sélections du programme de prix.

SOURCE FountainCap Research and Investment (Hong Kong) Co., Ltd