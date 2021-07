FountainCap remporte le prix de la société de gestion d'actifs de l'année pour la quatrième année consécutive

Les Asset awards sont méticuleusement examinés par un panel d'investisseurs et d'analystes professionnels sur la base d'une série de facteurs qualitatifs et quantitatifs tels que le rendement des investissements, les actifs sous gestion, les stratégies d'investissement et la connaissance du marché Cette année, le jury a accordé une importance particulière aux domaines suivants lors de l'évaluation des institutions : la capacité à s'adapter et à réagir à un marché volatil ; l'intégration technologique pour l'entreprise ; le sens de l'investissement pour aider les investisseurs à naviguer à travers la pandémie ; la communication avec les investisseurs ; et la capacité à développer l'entreprise dans une nouvelle normalité .

En plus d'avoir remporté le prix The Asset, FountainCap a également été désigné comme l'un des deux gestionnaires d'actions chinoises en 2020 pour gérer conjointement le portefeuille d'actions chinoises du Border to Coast Pensions Partnership, l'un des plus grands fonds de pension du secteur public au Royaume-Uni avec plus de 49 milliards de livres sterling d'actifs sous gestion. Cette étape importante reflète les années de travail acharné et d'engagement de FountainCap dans la construction d'une société de gestion d'actifs de premier ordre axée sur la Chine.

À propos de FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co., Ltd.

Fondé en 2014, FountainCap est un gestionnaire d'investissement long-only en actions avec une stratégie d'investissement All China qui identifie et investit dans des sociétés cotées qui bénéficieront substantiellement de la transformation et de la croissance continue de la Chine. Depuis sa création, FountainCap a fourni des résultats constants aux investisseurs mondiaux grâce à sa recherche fondamentale approfondie et à sa philosophie d'investissement à long terme. Sa base d'investisseurs comprend des fonds souverains, des pensions, des fonds de dotation, des entreprises et des family offices mondialement reconnus. Dirigée par un investisseur chinois chevronné, Frank Ding, l'équipe de placement est composée de spécialistes du secteur qui possèdent une expérience combinée de plus de 60 ans dans le domaine des placements en Chine et dans sept cycles de marché mondiaux.

