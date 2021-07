Four Seasons Resort and Residences Vail completa proyecto de mejoramiento del complejo turístico

"Estamos encantados de ver los resultados de nuestro proyecto de mejora. Realmente elevó el nivel de nuestro complejo y nos posicionará aún más entre los principales complejos turísticos de montaña de lujo en Norteamérica", afirmó Meredith Macfarlane, gerente general de Four Seasons Resort and Residences. "Si bien las renovaciones nos dieron la oportunidad de reinventar nuestro complejo desde el punto de vista de la estética y el diseño, el elemento principal que hace que Four Seasons Vail no tenga comparación sigue siendo nuestro talentoso equipo. Me siento honrada de contar con un equipo increíble y apasionado que se enorgullece de crear experiencias memorables para nuestros huéspedes y propietarios, algo que realmente nos diferencia de otros complejos turísticos de montaña en todo el mundo".

La totalidad de la multimillonaria renovación del Four Seasons Resort and Residences Vail, que se llevó a cabo por fases durante los últimos tres años, representa la inversión más significativa que ha tenido el complejo desde su construcción en 2010. Las mejoras incluyen la actualización y remodelación de todas las habitaciones, suites y pasillos de hotel; la conversión y remodelación de varias residencias privadas; puntos de encuentro revitalizados; y el rediseño del lobby y de diferentes espacios públicos.

Los elementos de diseño del edificio transformaron la propiedad del Vail con una versión elegante, genial y chic de la montaña. El diseño moderno de montaña, a la medida, incorporó líneas limpias y contemporáneas junto con texturas y colores orgánicos que complementan el asombroso paisaje montañoso de Vail. La piedra y la madera locales agregaron toques chic de montaña a todas las chimeneas, mientras que las alfombras, pieles y telas texturizadas inspiradas en la naturaleza fueron combinadas para crear una sofisticada sensación de complejo turístico.

Además de la transformación completa de todas las habitaciones y suites para huéspedes, también se renovaron muchas de las residencias privadas de propiedad individual en el portafolio de marca Private Retreats de Four Seasons. Con veinticuatro residencias privadas que van de dos a seis dormitorios, cada una con un diseño único y maravillosamente equipada, Four Seasons Residences Vail es el lugar ideal para familias, viajes multigeneracionales y grupos de amigos que buscan alojamiento cómodo y lujoso mientras disfrutan de la aventura ilimitada de Vail Mountain, ubicada justo en el patio trasero del complejo turístico.

A solo 30 minutos del Aeropuerto Regional de Eagle County (EGE) y del Vail Valley Jet Center, y a poco menos de dos horas del Aeropuerto Internacional de Denver (DEN), el complejo es de fácil acceso para los viajeros.

Enclavado en la base de Vail Mountain en las hermosas montañas Rocosas de Colorado, Four Seasons Resort and Residences Vail ofrece a los huéspedes el lugar ideal para aprovechar todas las actividades y aventuras que Vail Valley tiene para ofrecer. Junto con el galardonado servicio de Four Seasons que ofrece el personal experto e inspirador del complejo, los huéspedes encuentran exactamente lo que buscan en este destino alpino por excelencia.

Acerca de Four Seasons Resort and Residences Vail

Ubicado en el umbral de Vail Village, Four Seasons Resort and Residences Vail está a solo un corto paseo de las numerosas tiendas, restaurantes y sitios que Vail Village tiene para ofrecer. Con 121 de las habitaciones y suites para huéspedes más grandes en Vail Valley y 24 impresionantes residencias privadas, el complejo también cuenta con una hermosa piscina y jacuzzis con calefacción al aire libre durante todo el año. Explore nuestro galardonado Spa donde los huéspedes se relajan, renuevan y restablecen el bienestar. El Remedy Bar es un favorito local todo el año, especialmente durante la temporada de esquí con una animada escena après-ski. Flame Restaurant ofrece una moderna cocina de montaña y una variedad de platos para paladares exigentes. Descubra la diversión sin complicaciones mientras Four Seasons redefine la experiencia con altura en este complejo turístico para todas las temporadas.

Para obtener más información y consultas de prensa, comuníquese con Jonathan Reap, director de Relaciones Públicas y Comunicaciones en: [email protected] o por teléfono en el: (970) 477-8687

