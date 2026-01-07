Fourier fait ses débuts au CES avec le GR-3, un robot humanoïde de nouvelle génération axé sur les soins

LAS VEGAS, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Fourier, une société d'IA proactive leader du secteur, a fait sa première apparition au CES cette année avec son robot humanoïde révolutionnaire GR-3, pour la première fois aux États-Unis. GR-3, le premier robot de soins grandeur nature développé par l'entreprise, est conçu pour ouvrir de nouvelles possibilités d'interaction entre l'homme et le robot grâce à une conception réfléchie, une perception avancée et une intelligence accessible.

Le GR-3 à l'honneur au CES

GR-3 welcomed visitors with cheering dance at CES 2026 Visitors played chess game with GR-3 at CES 2026 Fourier GR-3 and the doll-size companion robot prototype

Sur le stand Fourier, les visiteurs peuvent rencontrer le GR-3 de près. L'expérience est conçue pour être ludique, chaleureuse et intuitive.

Les participants peuvent nouer une conversation naturelle avec GR-3, essayer des interactions tactiles ou participer à des activités légères et ludiques qui démontrent la capacité du robot à percevoir, comprendre et répondre. Tout au long de la journée, le GR-3 effectue des séances de danse programmées qui mettent en valeur la fluidité des mouvements de l'ensemble du corps, l'équilibre et l'expressivité. Les visiteurs peuvent également défier GR-3 dans des parties d'échecs, en observant le robot percevoir l'échiquier, planifier ses mouvements et réagir en temps réel.

Le stand donne un aperçu de l'avenir de l'interaction humanoïde : plus personnelle, plus adaptable et plus impliquée dans la vie de tous les jours.

GR-3 - Conçu pour soigner et connecter

Présenté pour la première fois en août 2025, le GR-3 est une nouvelle génération de robots humanoïdes conçus pour des scénarios centrés sur l'homme. D'une hauteur d'environ 165 cm avec 55 degrés de liberté, le robot associe une ingénierie compacte à un extérieur doux et amical qui favorise les contacts dans les maisons, les espaces publics, les environnements commerciaux et les environnements d'assistance.

Au cœur du GR-3 se trouve le système d'interaction multimodale de Fourier, qui intègre des capteurs visuels, audio et tactiles. Le GR-3 peut localiser les voix, suivre les mouvements des utilisateurs, reconnaître un toucher subtil et réagir de manière appropriée. Une architecture de décision hybride - fusionnant un contrôle réflexif rapide avec un raisonnement de modèle de langage avancé - permet au robot d'interpréter les intentions et d'ajuster son comportement de manière naturelle et centrée sur l'homme.

Le GR-3 a été conçu pour les moments importants : conversation, réconfort, interaction de routine et assistant de compagnie.

Un compagnon plus petit, construit sur les mêmes idées

Parallèlement à GR-3, Fourier présente un concept de robot compagnon de la taille d'une poupée, basé sur le même langage de conception et la même personnalité. Petit, ludique et réactif, le modèle conceptuel peut être habillé et personnalisé comme une figurine de collection. Il représente de nouvelles possibilités pour les compagnons pilotés par l'IA, en offrant une présence quotidienne, de la créativité et du confort sous une forme compacte.

Bien qu'il soit encore en cours de développement, ce concept reflète la conviction de Fourier selon laquelle une interaction significative peut avoir lieu à n'importe quelle échelle.

Une vision de la robotique centrée sur l'homme

La première participation de Fourier au CES est une étape importante dans l'expansion mondiale de l'entreprise. L'entreprise reste concentrée sur la robotique IA proactive - des composants de base et du matériel à l'IA incarnée et à l'intelligence d'interaction - dans le but de rendre les robots humanoïdes vraiment utiles et très disponibles.

En se concentrant sur des scénarios centrés sur l'homme, Fourier veut mettre au point des robots non seulement capables, mais aussi bienveillants - des compagnons qui apportent un soutien, une chaleur et une interaction significatifs dans les environnements du monde réel.

Serin Chen

Responsable des relations publiques, Fourier

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2856122/9f1e8b0a6de0ab741c0e1afc788ac1c6.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2856123/IMG_9108.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2856124/IMG_9044.jpg