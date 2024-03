FP markets nommé meilleur de sa catégorie pour les commissions et les frais, le trading Algo et MetaTrader

SYDNEY, 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- Célébrant près de 20 ans dans l'industrie du Forex et des CFDs , FP Markets continue d'exceller en répondant aux besoins des traders et des investisseurs, ce qui lui a valu une reconnaissance répétée de l'industrie dans de nombreux domaines clés. Le statut de meilleur de sa catégorie a été attribué à FP Markets dans plusieurs catégories prestigieuses lors de la remise des prix Forexbrokers.com 2024 le 23 janvier, marquant ainsi une série impressionnante de récompenses consécutives :

FP Markets Named Best In Class for Commissions & Fees, Algo Trading and MetaTrader

Commissions et frais (4 ème année consécutive)

année consécutive) MetaTrader (4 ème année consécutive)

année consécutive) Trading Algo (3ème année consécutive)

Les prix du meilleur de sa catégorie soulignent et renforcent la position de FP Markets en tant que leader de l'industrie en matière de prix compétitifs et de technologie de pointe, reconnue pour son soutien important aux traders algorithmiques et systématiques. Chez FP Markets, les clients peuvent également choisir parmi une large sélection de comptes de trading rentables, qui conviennent aussi bien aux investisseurs actifs qu'aux investisseurs à plus long terme.

Craig Allison, PDG de FP Markets, a déclaré : « La reconnaissance constante dans les domaines clés de l'industrie est un témoignage du dévouement et de l'engagement inébranlables de l'équipe ; nous sommes fiers de recevoir une reconnaissance continue et d'être un courtier qui comprend ses traders et ses investisseurs. De la fourniture de structures de prix à bas prix à une gamme de plateformes de trading de premier plan, y compris MetaTrader et cTrader , ainsi que notre nouveau partenariat avec TradingView , et une équipe de soutien à la clientèle multilingue dédiée 24/7, cela a été la force motrice pour que les traders choisissent continuellement FP Markets comme leur courtier de choix. »

Fondé en 2016, Forexbrokers.com est un fournisseur en ligne d'avis impartiaux sur les courtiers Forex. La société a publié près de 200 000 mots de recherche et a eu plus de 8 millions de vues, l'établissant comme le site Web de comparaison de courtiers numéro un pour les traders et les investisseurs. La demande de courtiers réglementés et transparents ne cessant de croître, Forexbrokers.com propose un site Web spécialisé dans le domaine du Forex, où les traders et les investisseurs peuvent recevoir des évaluations approfondies et impartiales sur les courtiers internationaux du marché des changes. Son approche fondée sur les données permet d'obtenir les évaluations les plus précises du secteur, ce qui signifie que les entreprises reconnues sont des membres de premier plan de l'industrie mondiale.

FP Markets fournit un accès à plus de 10 000 outils de trading, permettant aux traders d'accéder aux CFD sur le Forex , les indices , les matières premières , les actions , les ETF , les obligations et les devises numériques , ce qui en fait l'une des offres les plus étendues du secteur sur des plateformes de pointe, notamment MT4 , MT5 , cTrader, TradingView et Iress , toutes disponibles sur iOS et Android. Au cours des 19 dernières années, FP Markets a appris que le maintien de spreads serrés, une exécution rapide, des plateformes de pointe, une large gamme de produits et une assistance clientèle de premier ordre sont les ingrédients clés qui donnent aux traders sérieux la confiance nécessaire pour négocier.

Notes aux rédacteurs

À propos de FP Markets :

FP Markets est un courtier multiréglementé en Forex et CFDs avec plus de 18 ans d'expérience dans son secteur.

La société propose des spreads interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pips.

Les traders peuvent choisir parmi les plateformes de trading en ligne les plus puissantes, y compris l' application mobile de FP Markets, MetaTrader 4 , MetaTrader 5 , WebTrader , cTrader , TradingView et Iress .

de FP Markets, , , , , TradingView et . Investment Trends a reconnu le service clientèle multilingue exceptionnel de la société, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et lui a décerné le prix de la plus grande satisfaction globale des clients pendant cinq années consécutives.

FP Markets s'est vu décerner le titre de « Meilleur courtier mondial en valeur sur le marché des changes » pour la cinquième année consécutive (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) lors des Global Forex Awards.

FP Markets a reçu le prix du « Meilleur courtier Forex - Europe » et du « Meilleur programme de partenaires Forex - Asie » lors des Global Forex Awards 2022 et 2023.

FP Markets a remporté le prix « Best Trade Execution » aux Ultimate Fintech Awards 2022.

FP Markets couronné « Meilleur courtier CFD en Afrique » aux FAME Awards 2023.

FP Markets récompensé par les prix « Best Trade Execution » et « Most Transparent Broker » aux Ultimate Fintech Awards APAC 2023

Pour en savoir plus sur la gamme complète de produits et de services de FP Markets, consultez le site https://www.fpmarkets.com .