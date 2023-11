FP Markets élargit son offre de CFD sur les matières premières en ajoutant le plomb, le nickel, l'aluminium, le zinc et le cuivre, ainsi que l'argent et l'or au comptant contre une série de devises croisées

FP Markets enrichit son offre de CFD sur les matières premières avec une gamme de nouvelles matières premières populaires

SYDNEY, 26 novembre 2023 /PRNewswire/ -- FP Markets, l'un des principaux fournisseurs de Forex et de CFD en ligne, a annoncé l'élargissement de son offre de CFD sur les matières premières. En réponse à la demande croissante des clients, cette évolution permettra aux traders et aux investisseurs de FP Markets de capitaliser sur de nouvelles opportunités sur le marché des matières premières et de faciliter la diversification vers un portefeuille d'investissement plus large.

En complément de sa gamme existante de CFD sur les matières premières, les clients de FP Markets peuvent désormais négocier et investir dans plusieurs matières premières nouvelles et intéressantes. Il s'agit notamment de l'or au comptant (XAU) par rapport à plusieurs devises largement négociées, telles que la livre sterling (GBP), le dollar de Singapour (SGD) et le renminbi chinois (CNH), ainsi que d'autres matières premières populaires négociées par rapport au dollar américain :

Plomb (XPB/USD)

Zinc (XZN/USD)

Nickel (XNI/USD)

Aluminium (XAL/USD)

Cuivre (XCU/USD)

Les CFD sont disponibles sur les plateformes FP Markets MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5) et cTrader. Une liste complète est disponible sur le site Web de FP Markets.

Christodoulos Psomas, responsable des risques de marché et des transactions pour l'Europe chez FP Markets, a déclaré : « Nous sommes ravis d'introduire une gamme de nouveaux produits métalliques, d'élargir notre portefeuille et d'offrir davantage d'options de diversification à nos clients. Cet ajout renforce notre engagement en faveur de l'innovation, en veillant à ce que nous fournissions des opportunités de négociation complètes adaptées aux besoins évolutifs de nos clients. »

Les CFD sur les matières premières supplémentaires offrent flexibilité et choix. Il est impératif d'avoir la liberté de choisir parmi un large éventail de marchés, en particulier pour ceux qui investissent dans un portefeuille diversifié. En plus des CFD sur les matières premières, FP Markets donne accès à plus de 10 000 instruments de trading, parmi lesquels plus de 70 paires de devises, des Indices boursiers mondiaux, des actions individuelles, une large gamme de devises numériques et des obligations et des FNB populaires.

Créée en 2005, FP Markets est une marque multi-réglementée qui propose à ses clients plus de 10 000 instruments négociables dans les principales classes d'actifs et offre des prix agrégés auprès de plusieurs fournisseurs de liquidités de premier plan. En outre, FP Markets offre des spreads toujours serrés, une exécution rapide, un service à la clientèle multilingue inégalé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et différents types de comptes pour correspondre à toutes les stratégies et tous les styles de négociation.

Notes aux rédacteurs

À propos de FP Markets :

FP Markets est un courtier mondial de Forex et de CFD multi-réglementé, avec plus de 18 ans d'expérience dans le secteur.

La société offre des spreads Forex interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pip.

Les traders peuvent choisir parmi les plateformes de trading en ligne les plus puissantes, y compris l'application mobile de FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader, et Iress.

Le service client multilingue exceptionnel de l'entreprise, disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, a été récompensé par Investment Trends et a reçu le prix de la « Meilleure satisfaction client » pendant cinq années consécutives.

FP Markets a été nommé « Meilleur courtier Forex du monde » cinq années consécutives (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) lors des Global Forex Awards.

FP Markets s'est vu décerner le prix du « Meilleur courtier Forex d'Europe » et du « Meilleur programme de partenariat Forex d'Asie » lors des Global Forex Awards 2022 et 2023.

FP Markets a remporté le prix « Best Trade Execution » aux Ultimate Fintech Awards 2022.

FP Markets a été sacrée « Best CFD Broker in Africa » aux FAME Awards 2023.

FP Markets récompensé par les prix « Best Trade Execution » et « Most Transparent Broker » aux Ultimate Fintech Awards APAC 2023

Pour en savoir plus sur la gamme complète de produits et de services de FP Markets, consultez le site https://www.fpmarkets.com/https://www.fpmarkets.com/.

