FP Markets récompensé par les prix « Best Trade Execution » et « Most Transparent Broker » aux Ultimate Fintech Awards APAC 2023

SYDNEY, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- FP Markets , un courtier leader Forex et CFD, a reçu les prix « Best Trade Execution » (Meilleure exécution des transactions) et « Most Transparent Broker » (Courtier le plus transparent) lors des Ultimate Fintech Awards APAC 2023, le 23 juin. Ces récompenses très recherchées marquent l'établissement de FP Markets en tant que courtier principal de Forex et CFD en Asie. FP Markets réussit sont début d'année 2023, après avoir déjà reçu le titre de « Best CFD Broker in Africa » (Meilleur courtier CFD en Afrique) lors des FAME Awards 2023 et après une série impressionnante de récompenses en 2022.

FP Markets Awarded ‘Best Trade Execution’ and ‘Most Transparent Broker’ at the UF Awards APAC 2023

Les Ultimate Fintech Awards sont une référence exclusive reconnue par l'industrie. Ce prix convoité reconnaît l'excellence dans le trading en ligne et la Fintech pour les entreprises B2B et B2C. Situé au cœur de Bangkok, en Thaïlande, le Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World a accueilli le célèbre événement, qui a attiré un grand nombre d'entreprises de premier plan dans le secteur. En plus de plusieurs catégories de prix très appréciées, les gagnants ont été nommés pour leur leadership innovant, leur approche transparente et leur service exceptionnel.

Nick Twidale, PDG de FP Markets APAC, a déclaré : « Le fait de remporter les prix Best Trade Execution et Most Transparent Brokerlors des Ultimate Fintech Awards APAC 2023 témoigne du travail acharné et du dévouement de notre équipe. Ces prix sont également une nouvelle confirmation de l'engagement de FP Markets à fournir à ses clients la meilleure expérience de trading possible. L'exécution des transactions, la transparence, la rentabilité, l'offre éducative et le large choix de plateformes de trading sont autant d'avantages pour les investisseurs à court et à long terme qui optent pour FP Markets. Ces récompenses ne marquent pas seulement la présence croissante de la société dans la région APAC, mais soulignent également la portée internationale et la reconnaissance dont jouit aujourd'hui l'industrie Forex et CFD ».

Créée en 2005, FP Markets est une marque multi-réglementée qui propose à ses clients plus de 10 000 instruments négociables dans les principales classes d'actifs et offre des prix agrégés auprès de plusieurs fournisseurs de liquidités de premier plan. De plus, FP Markets offre des spreads toujours serrés, une exécution rapide, un service client multilingue inégalé 24h/24 et 7j/7, et différents types de comptes pour s'adapter à toutes les stratégies et tous les styles de trading.

Notes aux rédacteurs

À propos de FP Markets :

FP Markets est un courtier mondial de Forex et de CFD multi-réglementé, avec plus de 18 ans d'expérience dans le secteur.

La société offre des spreads Forex interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pip.

Les traders peuvent choisir parmi les plateformes de trading en ligne les plus puissantes, y compris l'application mobile de FP Markets, MetaTrader 4 , MetaTrader 5 , WebTrader , cTrader et Iress .

de FP Markets, , , , et . Le service client multilingue exceptionnel de l'entreprise, disponible 24h/24 et 7j/7, a été récompensé par Investment Trends et a reçu le prix « The Highest Overall Client Satisfaction Award » pendant cinq années consécutives.

FP Markets a été nommée « Best Global Forex Value Broker » quatre années consécutives (2019, 2020, 2021, 2022) lors des Global Forex Awards.

FP Markets s'est vu décerner le prix du « Best Forex Broker – Europe » et du « Best Forex Partners Programme – Asia » lors des Global Forex Awards 2022.

FP Markets a remporté le prix « Best Trade Execution » aux Ultimate Fintech Awards 2022.

FP Markets sacré « Best CFD Broker in Africa » aux FAME Awards 2023

Pour en savoir plus sur la gamme complète de produits et de services de FP Markets, consultez le site https://www.fpmarkets.com/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2140446/FP_MARKETS_Awards_2023.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1574261/FP_Markets_Logo.jpg

