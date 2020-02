FPSO Brasil Congress volta ao Rio de Janeiro - maior e melhor

RIO DE JANEIRO, 18 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Após dois eventos de sucesso desde 2018, o FPSO Brasil Congress, que acontece de 25 a 27 de maio de 2020, retornará ao Rio de Janeiro. Continuará sendo a maior plataforma dedicada ao FPSO para o robusto mercado brasileiro.

Organizado pela FPSO Network, o congresso receberá as empresas de petróleo da região, terceirizadas das FPSO, investidores e fornecedores de soluções no Centro de Convenções Windsor. A comunidade explorará soluções práticas para entregar projetos FPSO econômicos enquanto trabalhará dentro dos limites da estrutura reguladora brasileira e se envolverá em discussões interativas e atividades de networking como nunca antes.

Com o aumento de investimentos e estratégias para monetizar os campos de águas profundas do Brasil, a produção total de petróleo do Brasil deve crescer a uma taxa média de 5% ao ano entre 2020 e 2023 - aumentando ainda mais a projeção de pedidos de FPSOs tanto por operadores de petróleo locais quanto internacionais.

"O Congresso de 2020 se concentrará em Acelerar o crescimento de FPSO nos mares brasileiros, com foco em três áreas principais; maximizar a capacidade e a habilidade local, aprimorar as estratégias de execução e desenvolvimento de projetos, e adotar a excelência operacional em projetos de FPSO ativos no país", disse Jamie Tan, diretor da FPSO Network.

O potencial do mercado brasileiro de FPSO é evidenciado pela presença de importantes atores do setor, incluindo a Agência Nacional do Petróleo, Petrobras, Dommo Energia SA, Equinor Brasil, Shell Brasil Petróleo, SBM Offshore Brasil, MODEC, Petrogal Brasil, Teekay Offshore, Yinson, Ocyan e muitas outras.

Eles discutirão várias questões que afetam a indústria brasileira de FPSO, incluindo regulamentos de conteúdo local, novos modelos de contratação, sistemas de automação de FPSO, conformidade legal de projetos, uso de conectividade móvel para maior acessibilidade, integridade de ativos, descobertas de petróleo na LATAM e muito mais.

Estamos ansiosos por outro Congresso emocionante em 2020.

