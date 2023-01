Fractal EMS e You.On Integram o Maior BESS do Brasil

A Fractal EMS forneceu controles EMS completos para um BESS comissionado como uma alternativa sem fio

Austin, Texas, 27 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A EMS Inc (Fractal EMS) e a You.On concluiu a integração do maior sistema de armazenamento de energia de bateria do Brasil (BESS). O BESS descarrega durante períodos de alta carga e adia o custo de construção de uma linha de transmissão adicional (alternativa sem fio), fornecendo energia no final de uma linha congestionada. A Fractal EMS é equipamento agnóstico, a You.On escolheu inversores Kehua combinados com baterias CATL refrigeradas a líquido. A You.On foi o integrador do sistema e foi selecionada por meio de um processo competitivo. O projeto está localizado em Registro, no Brasil, e é de propriedade da ISA CTEEP. Os 30 MW/60 MWh BESS melhorarão a resiliência da linha de transmissão de propriedade da ISA e reduzirão a necessidade de importar eletricidade de usinas de pico. A Fractal forneceu os controles HMI, historian, networking e SCADA.

Daniel Crotzer, CEO da Fractal EMS, disse: "O mercado de armazenamento de energia no Brasil representa uma oportunidade de crescimento significativa. O Brasil é líder mundial em energia renovável, e o armazenamento de baterias pode impulsionar o Brasil à energia 100% limpa."

Sobre a Fractal EMS

A Fractal EMS é uma plataforma de controles totalmente verticais que inclui software, controladores, integração e análise (com monitoramento opcional, manutenção e otimização de lances). A Fractal EMS oferece comando, controle, monitoramento e gerenciamento completos para projetos de armazenamento e energia solar. A Fractal EMS foi projetada por operadoras experientes para maximizar a segurança e rentabilidade de sistemas híbridos e de armazenamento. A Fractal EMS tem 4 GWh em operação globalmente e mais de 10 GWh de projetos premiados. Acesse o site para mais informações: www.FractalEMS.com

