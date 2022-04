Fractal Studio choisit un écran à LED INFiLED personnalisé pour le premier studio xR et VP des Émirats arabes unis

La combinaison du système de rendu alimenté par Disguise, du système de suivi de caméra Optitrack, de l'équipement FilmQuip Media et de la toile de fond à LED d'INFiLED a formé le studio, qui est considéré comme le plus avancé au monde en matière d'infrastructures. Avec l'ouverture du studio immersif de 650 m², Fractal a officiellement apporté la révolution xR-VP au Moyen-Orient.

« xR révolutionne le secteur et ouvre des options créatives dont nous ne pouvions que rêver il y a 2 ans. C'est à la même échelle que l'introduction du montage numérique à partir de bandes, ou l'accès aux effets spéciaux que nous avons tous apprécié ces dernières années. Aussi avant-gardistes qu'ils soient, les Émirats arabes unis peuvent devenir un pilier de cette technologie en attirant et en éduquant le bassin de talents créatifs et les productions », a déclaré Azin Samarmand, directeur général de Fractal Studio. « Nous sommes extrêmement heureux d'avoir travaillé avec INFiLED sur ce projet d'envergure. Outre leur expertise et leurs solutions à LED améliorées, l'équipe est surtout venue nous guider personnellement et nous a soutenus à chaque étape du processus. »

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Fractal et toutes les autres parties concernées pour réaliser cette configuration impressionnante et personnalisée », a déclaré Marco Bruines, vice-président principal d'INFiLED EMEA. « La combinaison de la courbe transparente, du taux de rafraîchissement élevé et des couleurs vives de la toile de fond à LED massive offre des résolutions 8K de pointe et permet une qualité exceptionnelle devant la caméra et en dehors. Nous sommes ravis de faire partie de ce projet incroyable, car des temps passionnants arrivent avec la révolution du secteur ! »

À propos de la série GXII d'INFiLED

L'écran à LED de la série GXII est une solution à LED légère et fine pour les installations de location intérieures et extérieures. Les armoires de cette série sont fabriquées à partir d'un matériau léger en magnésium-aluminium moulé sous pression à haute résistance, ce qui les rend faciles à assembler et à démonter. Le produit peut être utilisé comme un écran plat et incurvé, et peut se plier jusqu'à ±10°. La série GXII est disponible dans des tailles d'armoire de 1000 x 500 mm et 500 x 500 mm. Différentes tailles d'armoire peuvent être combinées pour former un écran de forme spéciale, fournissant ainsi une solution brillante pour divers scénarios tels que les concerts, la publicité extérieure, les centres de conférence et les lieux d'événements.

À propos d'INFiLED

INFiLED est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements vidéo à LED grand format. La gamme de produits d'INFiLED couvre de nombreux domaines d'application, dont la publicité, les transports, les sports, l'événementiel, la commande et le contrôle, l'image de marque et les réunions d'entreprise, les applications créatives et bien d'autres. Possédant des installations dans plus de 85 pays et plus de 135 brevets, des chiffres parmi les plus élevés du secteur, l'entreprise s'efforce d'être l'une des plus grandes entreprises de fabrication d'écrans à LED dont la mission est d'éblouir les yeux du monde entier !

