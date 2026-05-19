Fractus cible le marché en pleine expansion de la logistique connectée avec un nouvel accord de suivi des actifs

L'accord conclu avec un acteur majeur de l'industrie renforce la position de Fractus dans l'un des segments logistiques de l'IdO qui connaît la croissance la plus rapide

BARCELONE, Espagne, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Fractus a signé un accord avec un important fournisseur de solutions de suivi des actifs pour les applications de flotte et de fret, renforçant ainsi sa position dans l'un des segments à la croissance la plus rapide du marché de l'IdO industriel.

La société à l'origine de l'accord est un acteur mondial des solutions de suivi et de contrôle utilisées dans les opérations de logistique et de chaîne d'approvisionnement, avec une forte empreinte dans le domaine du fret de grande valeur et de la visibilité des actifs connectés. Pour Fractus, l'accord marque une étape importante dans un secteur vertical où la fiabilité des performances sans fil est essentielle pour la surveillance en temps réel, la télématique et l'intelligence des actifs à grande échelle.

Le timing est important. Le marché du suivi des flottes et du fret se développe rapidement, car les opérateurs logistiques investissent dans l'amélioration de la visibilité, de la surveillance de l'état et du contrôle des actifs mobiles. Selon Berg Insights, les livraisons annuelles de solutions de suivi des marchandises et des unités de transport de marchandises devraient passer de 1,9 million d'unités en 2024 à 3,7 millions d'unités en 2029, soit un taux de croissance annuel composé de 13,6 %. Au cours de la même période, la base installée devrait passer de 5,8 millions à 13,7 millions d'unités.

« Cet accord est important pour Fractus, car il renforce notre rôle dans un segment de l'IdO à forte croissance où la performance de la connectivité a un impact direct sur la valeur du produit », a déclaré Jordi Ilario, PDG de Fractus. « À mesure que les solutions de suivi deviennent plus sophistiquées et plus largement déployées dans les remorques, les conteneurs, les palettes et d'autres actifs de fret, la technologie des antennes devient de plus en plus essentielle pour fournir des données fiables en temps réel. »

L'accord reflète également une évolution plus large dans le secteur de la logistique, où le suivi des actifs passe d'une capacité de niche à une exigence opérationnelle de base. Les chaînes d'approvisionnement devenant de plus en plus numériques, la capacité à connecter les actifs de manière fiable, à grande échelle et dans des conditions de terrain exigeantes devient un facteur de différenciation concurrentielle.

Pour Fractus, cet accord donne un nouvel élan aux marchés de l'IdO où l'échelle, la performance et la pertinence technologique à long terme comptent le plus.

À propos de Fractus

Fractus est un leader mondial de l'innovation en matière d'antennes pour les applications sans fil et IdO, aidant les fabricants d'appareils à accélérer le développement et à optimiser les performances de connectivité sur une large gamme de produits connectés.

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