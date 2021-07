Fractus et l'Université Pompeu Fabra (UPF) créent une chaire pour améliorer le transfert de technologie et la recherche dans le domaine des communications sans fil 6G

BARCELONE, Espagne, 13 Juillet 2021 /PRNewswire/ -- Oriol Amat, recteur de l'UPF, et Ruben Bonet, PDG de Fractus, ont signé aujourd'hui un accord de collaboration de trois ans pour créer la chaire de transfert de technologie 6G Fractus-UPF, avec pour objectif de développer les activités de recherche, de transfert de connaissances et d'enseignement.

Les autres participants à la cérémonie étaient Angel Lozano, professeur universitaire du département des technologies de l'information et de la communication et directeur de la faculté, Daniel Serra, délégué du recteur, Jordi Ilario, COO et VP Licensing de Fractus et Carmen Borja, CTO et directrice de la propriété intellectuelle de Fractus.

« Améliorer le transfert de connaissances est l'un des principaux objectifs de l'équipe de direction actuelle de l'UPF ; c'est pourquoi cette association avec Fractus n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment », a déclaré Oriol Amat. De plus, Angel Lozano a affirmé : « Une collaboration avec une entreprise prospère comme Fractus est une grande opportunité pour Fractus et pour l'équipe de recherche WiSeCom (Wireless & Secure Communications). Cette chaire soutiendra la recherche sur les futurs systèmes sans fil 6G mais elle sera aussi axée sur le renforcement du transfert de technologie. »

Ruben Bonet a pour sa part déclaré : « Le lancement de la chaire avec l'UPF est une étape très importante pour Fractus. Les activités de recherche dans le domaine de la 6G ont, sans aucun doute, un avenir prometteur. La réputation de l'UPF en matière de développement de nouvelles technologies est fortement vérifiée et nous sommes très fiers d'en faire partie. De plus, à ce moment précis de la maturité du projet Fractus, vingt ans après son lancement en tant que spin-off universitaire, c'est une merveilleuse opportunité de contribuer à la société et à l'UPF, en particulier avec notre expérience dans la conception de stratégies commerciales et industrielles pour lancer des technologies innovantes dans des aspects tels que, par exemple, le financement, les licences et la protection de la propriété intellectuelle. »

À propos de Fractus

Fractus est un pionnier du développement d'antennes internes pour les smartphones, les tablettes et autres dispositifs sans fil de l'Internet des objets et détient un portefeuille de droits de propriété intellectuelle de plus de 30 inventions protégées par plus de 120 brevets et demandes de brevets aux États-Unis, en Europe et en Asie.

À propos de l'Université Pompeu Fabra

Fondée en 1990, l'UPF est une université publique basée à Barcelone, très compétitive en matière de recherche et qui vise à transformer l'enseignement pour répondre aux défis futurs. L'Université exerce cette activité dans huit disciplines réparties sur trois campus à Barcelone.

