Fractus et Vivint signent un accord de licence de brevet pour la technologie de développement d'antennes dans les domaines de l'IdO et des maisons intelligentes

Fractus est pionnière dans le développement d'antennes pour les smartphones, les tablettes et autres dispositifs mobiles de l'Internet des objets et détient un portefeuille de droits de propriété intellectuelle de plus de 40 inventions protégées par plus de 120 brevets et demandes de brevets aux États-Unis, en Europe et en Asie. Parmi les nombreux prix et distinctions que l'entreprise a reçus pour son travail innovant, Fractus a été désignée comme un pionnier technologique du Forum économique mondial de Davos en 2005 et comme l'une des meilleures entreprises innovantes de Red Herring en 2006. Elle a également remporté le prix Frost & Sullivan 2004 pour l'innovation technologique et le prix national de la communication 2010 du gouvernement catalan dans la catégorie des télécommunications. Une équipe d'inventeurs de Fractus a été finaliste du prix de l'inventeur européen de l'OEB en 2014. En novembre 2015, Fractus a été récompensée par l'Academiae Dilecta de l'Académie royale espagnole d'ingénierie et, en avril 2017, elle a reçu le « European Inspiring Company Award » de la Bourse de Londres et de l'Elite Group.

